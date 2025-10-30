TP-Link 在美面臨禁售風險，傳多個政府機構已完成評估支持商務部出台禁令
理由自然是國家安全。
華盛頓郵報從包括前國防官員在內的多個消息來源處獲悉，多個美國政府機構已表態支持商務部禁止 TP-Link 在美銷售產品。其理由不意外依然是潛在的國家安全風險，據稱今夏國土安全部、司法部和國防部等機構已完成了相關的跨部門評估，而針對 TP-Link 的調查至少自 2025 年以來就一直在進行。
為避免被封殺，其實 TP-Link 的美國業務早在 2022 年便從中國的 TP-Link Technologies 分拆為獨立實體。新的 TP-Link Systems 完全在美獨立營運，總部設在加州爾灣，研發與管理均由美國團隊掌控，並強調「不受中國情報系統指揮」。但這顯然不足以說服美國政府，今年早些時候前網路安全官員 Rob Joyse 在國會作證時強調 TP-Link 在美國市場的佔有率已達到 60% 左右，如此暢銷就很難不被重點「關照」了。（但 TP-Link 聲稱份額只有 36%）
不過，中美首腦在南韓會晤後，兩邊出現了暫時休戰的跡象，這對 TP-Link 來說算一個潛在的好消息吧。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Nothing Phone 3a Lite登場，延續簡約Glyph Light設計、5000mAh電池與三鏡頭
Nothing 稍早發表了旗下 Phone 3 系列的第四款機型—Nothing Phone 3a Lite。作為該系列中最入門的款式，Nothing Phone 3a Lite 將 Nothing 獨特的設計語言與均衡的硬體規格，帶到更親民的價位帶。Mashdigi ・ 10 小時前
Find X9系列主攻攝影 realme 15夜拍AI神器
OPPO Find X9系列新機主打高畫素攝影功能，相機畫素高達2億(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 5 小時前
影片｜AI提問攻略！善用「3字規則+7組萬用提示詞」，問出ChatGPT、Gemini專業級回覆
使用3字規則與7大萬用指令兩大提問心法，有效引導 ChatGP、Gemini等模型進行深度思維，大幅提升回答的專業度與效率。數位時代 ・ 1 小時前
落實普惠金融 中華郵政獲雙獎殊榮
中華郵政公司積極發展數位金融服務，傾聽並回應多元族群需求，以資訊安全為基礎提供創新金融服務，榮獲第五屆《工商時報數位金融獎》銀行組「數位普惠獎」及「數位資訊安全獎-安全組」雙項優質獎肯定，日昨由副總經理藍淑貞及協理簡詠涵代表出席領獎，展現中華郵政公司推動數位轉型與資安治理的卓越成果。中華郵政公司長期深耕普惠金融，致力營造友善金融服務環境，提供無障礙設施、視障語音、多國語言ATM及手語翻譯等服務；積極加速數位轉型，於行動郵局APP推出創新服務，包含線上續卡、連結帳戶付款授權驗證等功能。除了拓展行動支付應用，如提供SamsungPay、台灣行動支付乘車碼及數位券服務，更跨域與證券機構合作，提供一站式開立帳戶及綁定證券分戶帳，透過資料共享機制，整合存款及投資理財需求，提供安全且 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
歲末犒賞感謝祭大戰雙11！Sony Xperia全系列購機優惠一次看
在歡慶歲末年終之際，別忘了犒賞辛苦一整年自己與家人！自 2025/11/1至2025/12/31止，Sony Xperia推出全系列購機優惠方案，邀索粉用最強優惠將命定的 Xperia 帶回家！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah ・ 6 小時前
DJI Neo 2 再降空拍門檻：全向避障、手勢操控、雙軸雲台、4K 60p
DJI 新出的無人機再度降低了空拍門檻！剛剛登場的 DJI Neo 2 升級了全向避障、手勢操控和雙軸雲台，而且內建儲存增大至 49GB，可拍攝最高 4K 100p 影片。Yahoo Tech ・ 10 小時前
誠意十足！功能強大且價格親民的 小米 Xiaomi 15T 徠卡手機開箱分享
承襲前一代 Xiaomi 14T Series 的優異「Leica 徠卡專業影像系統」、「豐富AI 應用」、「eSIM」以及「一卡通 iPass」功能感應付款、進出捷運車站等便3C 部落客林小旭 ・ 7 小時前
OpenAI在台發布Sora影音程式
OpenAI於30日宣布在台灣推出全新影音創作應用程式Sora，讓台灣成為亞洲首批體驗新一代AI影片生成技術的市場之一。亞洲首波開放市場還包括泰國與越南。OpenAI表示，看好台灣充滿創意與活力的內容創作社群，期待能激發更多在地原創故事與文化風格。工商時報 ・ 5 小時前
HUAWEI nova 14 系列登陸香港，紅楓原色鏡頭，中階拍攝新標準
文章來源：Qooah.com 華為香港今日除了發佈 HUAWEI MatePad 12 X 與 MatePad 11.5 兩款平板之外，同場還發佈了全新 HUAWEI nova 14 系列機型和 HUAWEI FreeBuds 7i 耳機。 HUAWEI nova 14 系列外觀設計上採用的全新星軌環設計，上下對稱的鏡頭模組設計辨識度極高，有著獨特的美學追求。後蓋的冰晶紋理可以反射出波光粼粼的效果，時尚且獨特。可選擇冰晶藍、 凝霜白、 羽砂黑三種配色。 規格方面，HUAWEI nova 14 Pro 採用 6.78 吋四曲面屏幕，兼顧了美學和握持手感。HUAWEI nova 14 則是簡約的 6.7 吋 OLED 平面屏幕設計。 拍攝方面，HUAWEI nova 14 系列主打人像攝影， HUAWEI nova 14 Pro 首度配備紅楓原色鏡頭，支援全新升級的 XD Portrait Engine，塑造出獨特的紅楓質感人像效果。通過捕捉外界多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度，畫面更加真實自然。 配備的 5,000 像素人像自動對焦自拍鏡頭，在不同的光Qooah ・ 5 小時前
真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港
文章來源：Qooah.com HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。 規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池Qooah ・ 4 小時前
大溪笠復威斯汀十周年 推「蔚藍之島・濟洲尋味」美食活動，還能抽濟州島雙人機票！
大溪笠復威斯汀「蔚藍之島・濟州旬味」2025韓國濟州島美食大賞，多款經典韓式吃到飽。圖業者提供【旅遊旅遊經 ・ 17 小時前
韓妝產品一定要產自韓國嗎？
韓國護膚品的銷量持續飆升，但其中一些韓妝產品現在是由海外公司生產的。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
捍衛普發現金一萬元！ Meta與MyGoPen推短影音教防詐四不原則
即將在 11 月 5 日開始分流登記的普發現金，卻成為詐騙集團的最新話術！Meta 與 MyGoPen 合拍 Reel 短影音，教育民眾掌握「不點擊連結」、「不填輸個資」、「不寄送提款卡」、「不轉傳訊息」等四不原則，同時 Meta 也分享在社群上輕鬆破解「普發現金」詐騙的三大安全工具，包含認明政府粉絲專頁的藍勾勾認證、關閉陌生私訊遠離釣魚連結，與查看廣告主資訊獲取更多資訊。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
陳嘉宏專欄：沈伯洋與陳昭姿 誰比較像「台獨」？
沈伯洋1982年次，台大法律系畢業後赴美國加州大學爾灣分校取得犯罪學博士學位，2017年返台後在台北大學犯罪學研究所任教，關心的領域是中共對台的資訊戰與認知作戰，更研究民主防衛機制的法制問題。沈伯洋履歷單純，政治資歷也不深，他從未在公共論壇倡議過所謂的「台獨」主張，更遑論加入任何推進台獨的團體組織。不過，繼先前被國台辦列為「台獨頑固份子」以後，中國重慶市公安局日前又決定要針對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，宣稱要「依法追究其刑事責任」。鏡報 ・ 3 小時前
「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護
近年，AI 語音生成技術發展一日千里，但隨之而來的 Deepfake（深度偽造）及聲音盜用問題亦日益嚴重，尤其對日本的聲優及創作者生態造成衝擊。為應對此危機，AI 語音合成的領導企業 ElevenLabs 於 10 月 28 日宣布，將引入 AI 行業的「C2PA」標準，配合其獨有的「VoiceCAPTCHA」技術，為 AI 生成語音提供雙重防護，致力保護創作者的聲音權利。Yahoo Tech ・ 16 小時前
《Once Human》聯動《幻獸帕魯》，將人氣帕魯角色納入隊伍永久相伴免費使用
由 Starry Studio 打造，龍邑遊戲代理的超自然開放世界末日生存遊戲《Once Human》今（30）日宣布與《幻獸帕魯》的聯動活動正式上線！人氣帕魯、新地圖、新功能強勢來襲，為異變世界帶來更多意外發展！主打生存、捕獲、守護的全新劇本「非正常收容」同步實裝，超越者將能發揮無限創意，成為世界的造物主！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看
美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平...聯合新聞網 ・ 3 小時前
風評：從經濟數據看中國對決美國的底氣
從近來中國陸續公布的經濟數據來看，雖然經濟受到川普關稅戰的打擊，但對抗美國的底氣仍在，「去美化」的路也會持續。從總體經濟數據看，上周中國國家統計局公布的數字，中國第3季經濟成長年增率為4.8%，相較前一季度增長1.1%，與春季的增長速度大致持平，如果第4季保持這個成長力道，則未來12個月經濟將增長約4.1%。雖然有分析師質疑這個數字的正確度、認為有「灌水」的......風傳媒 ・ 54 分鐘前
川習會難解矛盾 中國用「土豆尼」換關稅降
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的「川習會」，雙方主要針對經貿問題達成部分共識，不過不少外媒都分析，美中關係或許能迎來一段平穩期，但激...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前