TP-Link TL-WR3602BE Wi-Fi 7 便攜式路由器開箱評測：多種聯網方式超便利！功能豐富尺寸小巧還可用行動電源供電

Wi-Fi 路由器（無線網路分享器）怎麼選擇？我發現很多人其實都比較沒有個清楚的概念，在思考預算或只希望便宜的售價的同時，建議先好好思考一下目前環境內的無線網路是否收訊都良好？上網速度是否有被打折扣？是否需要專業網路相關應用？是否有攜帶外出使用的需求？知名網通大廠 TP-Link，最近推出了一款令我們相當驚艷的 TL-WR3602BE 路由器 Wi-Fi 7（BE3600)，產品小巧且有質感，除了能可到處攜帶使用外，還具備多種聯網方式，甚至還能透過 PD 行動電源來供電，功能更和一般專業 Wi-Fi 7 路由器一樣強大，但是售價部分竟然只要兩千多元，真的是太佛心的啦！

TP-Link TL-WR3602BE Wi-Fi 7 便攜式路由器的尺寸小巧，加上又可以透過 PD 行動電源供電，因此可以適用於各種環境內使用！

此外，TL-WR3602BE 具有多種模式，包括路由器、USB 網路共享、3G/4G/5G USB 數據機、熱點、基地台、訊號延伸器和客戶端模式，可為家庭、飯店住宿和旅行提供靈活的 WiFi 設定。

TP-Link TL-WR3602BE 主要特色

TL-WR3602BE 的特色非常的多，大家可以參考上圖，首先它可是採用當今最新最快的 Wi-Fi 7 技術，並且提供高達 7 種多種模式 （路由器 / USB 網路分享 / 3G-4G USB 行動網卡 / 熱點 / 基地台 / 訊號延伸器 / 用戶端），可根據不同場景輕鬆建立 Wi-Fi 連網際網路！

此外，它還配置兩根可以 180 度旋轉的強大天線，提供大約面積 50 坪的訊號覆蓋率，以及高達 90 個設備同時連線，並具備全天候 VPN 加密安全上網功能，配合 TP-Link 強大的「Tether App」，可以輕鬆做多種豐富的功能設定。

此外，TL-WR3602BE 提供 5 GHz 2882 Mbps 以及 2.4 GHz 688 Mbps的雙頻聯網速度，以及多重連接模式，加總起來為 3600 Mbps，因此可以實現同時間大資料量傳輸上的需求。

TP-Link TL-WR3602BE 開箱

TL-WR3602BE 的包裝設計十分有質感，除了直接將產品外觀照片外，還有清楚的品牌、產品名稱、Wi-Fi 7 規格，以及 3.6Gbps 雙頻 Wi-Fi 、Wi-Fi MLO 與 4K-QAM，以及配置 2.5G WAN port 的特色資訊。

包裝盒背面來個情境圖告訴大家它的使用情境，隨時隨地行動辦公交給 TL-WR3602BE 就對啦！

隨附一條網路線以及 USB-A to USB-C 傳輸線（可用來連接手機/平板作為 WAN 網際網路來源並順便幫裝置充電用）～

隨附小巧的 5V/3A USB-C 充電器，並有三種適用於不同地區的電源轉接插頭～

在台灣/美國/日本使用時就選用大家熟悉上圖這種的電源接頭～

取出 TL-WR3602BE 時發現產品真的十分小巧（126 x 93.5 x 36 mm），而且質感相當得好！

TL-WR3602BE 的外型設計十分前衛帶有科技時尚感；前方的面板中間有個 LED 指示燈，兩側的天線可以隨時 180 度旋轉。

頂部含整機外殼與天線都是採用黑色霧面設計，而頂部有 TP-Link 的標誌～

底部則是有大面積的散熱孔、止滑腳墊，以及用來安裝設定網路的資訊與 QR 碼，和安規相關資訊～

機身背後則是有四個 I/O 孔，各個 I/O 孔由左至右的資訊依序為：USB 3.0（支援檔案共享和 USB 網路）、2.5 Gbps WAN 網路埠、1 Gbps LAN 網路埠，USB Type-C 充電孔（使用 5V/3A PD/QC 行動電源或隨附的 5V/3A AC 變壓器。

這一側可以看到配置大面積的散熱孔、一個自定義動作按鈕（如關閉 Wi-Fi 或 LED 狀態指示燈），以及 WPS/Reset 按鍵。

另外一側也有時尚斜線的散熱孔設計～

可以 180 度旋轉的天線設計

天線可以自由 180 度旋，方便調整到最佳的訊號角度。

隨時隨地享受穩定網路

TL-WR3602BE 支援多種模式（路由器 / USB 網路分享 / 3G-4G USB 行動網卡 / 熱點 / 基地台 / 訊號延伸器 / 用戶端），可根據不同場景輕鬆建立 Wi-Fi，無論是在家中、飯店房間，還是旅途中，都能保持穩定連接。

相較於多數無線網路分享器，TL-WR3602BE 的多種模式設計真的是非常的讚！這對於經常需要到處行動辦公或旅行的人來說，真的是相當便利！因為無論是接駁自己的手機/平板電腦，或者是與環境內已知的無線網路分享器連線，設定上都相當簡單且快速，而且又能保有更佳的連線品質！

只要使用隨附的 USB-A to USB-C cable 接駁到手機上，記得選擇開啟「USB 網路共用」即可順利運作！

只要連線（網際網路）成功，中間的指示燈就會呈現恆定藍色狀態～

其它豐富的功能

隨時隨地輕鬆存取檔案： TL-WR3602BE 可以透過任何外接式的 USB 資料儲存裝置與的 USB-A 連接，就能輕鬆使用連網裝置來讀寫該外接儲存裝置的資料，或是提供檔案連結點給網域外的指定使用者讀取檔案！

全天候 VPN 加密安全上網： 這部分包含支援了 OpenVPN 和 WireGuard；透過 TL-WR3602BE 就可在世界各地來保護使用者的連線隱私與安全性。無論是在海外遠端工作，或者是使用公共 Wi-Fi 瀏覽，都能安心無憂。

此外，透過 TP-Link HomeShield 家庭照護，就能享受先進的安全功能，以安全的環境來保護使用者的家人和網路的資料和隱私。

家庭網路掃描： 即時網路掃描可偵測潛在威脅和安全性問題。

家長監控： 可自行根據不同的聯網裝置來管理該裝置的上網時間，並阻止不適當的內容，如此一來就能確保使用者的家人在線上的安全性。

流量管理(QoS)： 相反的，可自行設定設備聯網的優先級別，以獲得最佳效能，而不會受其他同時聯網的裝置被降低聯網速度。

Tether App

接下來介紹相當好用且功能又強大的 Tether App；透過 Tether App 不但可以快速做安裝連線上的設定，並且大幅簡化了網路控制設定，就算是初次接觸路由器的使用者，也能輕鬆打造出這款具備個人化的便攜式路由器設定。

Tether App 整合了所有 TP-Link 的網通設備，TL-WR3602BE 設定連線後就可以隨時進入上圖這個主畫面，隨時掌握連線狀態；包含當時的下載與上傳速率（指安裝 App 的手機連線資料量）、當時的上網模式、網路狀態、連線用戶數量..等。

Wi-Fi 設定部分可以針對 2.4GHz 與 5GHz 兩種頻段去做設定，也可以開啟「MLO 網路」功能

支援多種連接網際網路模式：

可以隨時切換連線模式；除了基本的與其它路由器連線外，還可以與 USB 網路分享（手機或平板電腦）/ 3G-4G USB 行動網卡、熱點、基地台、訊號延伸器，用戶端。

針對會經常外出使用的人貼心設計可以決定優先順序！

「熱點」模式只要輸入有訊號的 Router 無線網路帳號密碼即可連接使用

「USB 網路」開啟就能連接手機或平板電腦的網路資源；選用的聯網模式可以隨時掌握，連結資訊也一清二楚！

「更多」的功能部分例如還有像是非常實用的訪客網路與 QoS 設定，另外還有網路優化、網路診斷、操作按鈕..等。

操作按鈕可以自行定義；包含開啟或關閉Wi-Fi、開啟或關閉 LED，開啟或關閉 VPN。

竟然還有「效能」模式，使用者可以自行決定調整 Wi-Fi 訊號的強度；強度越高越耗電，如果攜帶外出使用在臨近環境時，就可以降低範圍/效能，幫助裝置節電（透過 PD 行動電源供電就大有幫助）。

USB 硬碟功能超便利！

透過機器的 USB-A port，使用者可以用來連接外接式資料儲存裝置，例如小巧的 USB 隨身碟、高速的 USB SSD ，或大容量的 USB HDD。

我們測試裝上 60GB 的 USB 隨身碟系統可以快速辨識讀取到！

USB 硬碟的功能可以隨時將隨身碟內的資料做讀寫，也可以用共享設定方式提供網路連結點給它人下載用；基本上就是可以拿來當作資料伺服器來應用了！

戶外露營使用超便利！

攜帶外出到營地時，就可以與手機以 USB cable 接 TL-WR3602BE 來上網，讓所有親朋好用分享使用網際網路連線。因為每個地區位置各家電信的收訊狀況通常都不一樣，這時候就可以看那家電信的 4G 或 5G 訊號比較好，來決定要拿用網路來源的手機或平板電腦。

例如最近我來到的露營區活動移動範圍很大，這時親朋好友就能隨時透過 TL-WR3602BE 來穩定高速上網！而休憩睡覺的帳篷內有配置 Router，剛好可以讓我同時測試熱點模式與 USB 模式，比較一下用什麼方式聯網比較快速，好讓我工作上傳影片速度可以更順暢。

位於台北市陽明山上的「菁山休憩園區」內有「蟬說：暖硫」帳篷區以及小木屋兩種住宿服務～

一家人或一群朋友來到戶外露營或是參與團康活動時，就比較會遇到有人需要網際網路分享的困擾，這時就能自行自告奮勇來透過比手機無線網路分享訊號更強大的 TL-WR3602BE 啦（不然也可狠心一點跟大家收費？）！

此外。在戶外往往不容易找尋到 AC 接頭供電，這時就可以使用支援 5V/3A PD/QC 的行動電源來幫 TL-WR3602BE 供電，甚至也可順便幫提供網路的手機來充電，真的是相當便利！

使用手機來分享網路相當簡單！這天我帶了兩隻手機/兩家電信業者網路，包含這邊訊號極差的中華電信（iPhone 17 Pro Max）以及遠傳電信（vivo X300 pro），這時當然就選擇網路訊號較好的來作為 USB 網路分享設備啦！

外出渡假還要工作寫稿，還好有 TL-WR3602BE 就能快速解決我各個裝置聯網需求啦！

就連這麼小巧的行動電源也能幫 TL-WR3602BE 供電，真的是超級便利的啦！

此時我也順便測試連線到公眾網路（帳篷區的 Wi-Fi Router）（熱點模式），這時只要一條線就能讓設備運作，真的是超級便利的！值得一提的是，雖然帳篷內已有Wi-Fi Router，但發現我透過 TL-WR3602BE 聯網速度還比較快（畢竟一般公眾網通設備不會用規格太好的機種，Wi-Fi 訊號可能較差，或者是只有 Wi-Fi 6 甚至更低的等級而已）！

公眾網路所提供的網路速度普遍偏慢，這時「靠別人不如靠自己」！像我們媒體人經常要上影片到網路，這時上行/下載速度真的就很重要啊！

網路速度與訊號強度測試

測試環境： 首先說明一下我家裡的網際網路環境，使用的是中華電信 HiNet 光世代「雙向 1G 」服務（最近剛大降價，大家可以考慮申辦一下），我透過光纖數據機搭配擁有 5 port 2.5GbE 的 TP-Link TL-SG105-M2 交換器，將有線網路拉到主臥室出去到 TL-WR3602BE 的 WAN Port 接駁。

擁有 5 port 2.5GbE 的 TP-Link TL-SG105-M2 交換器搭配 TL-WR3602BE 使用就能額外提供四組 LAN port 喔！

TL-WR3602BE 的 2.5GbE WAN port 連接一樣為 2.5GbE 的 TL-SG105-M2 交換器速度不會被受限～

請大家參考上面的環境圖；這篇主要以居家環境作為測試，分享器擺放在主臥室內，然後分別測試最短距離、穿越水泥牆三米，以及穿越隔了水泥牆＋玻璃門的大（鐵）門（距離約十米）。

連線測試設備部分則是以 vivo X300 Pro 手機測試，以 Wi-Fi 7 頻段訊號連線（WiFi SSID 為「JN WIFI」），測試頻段包含 2.4GHz 與 5GHz。

測試環境一： 距離零米無障礙物（主臥室）

上圖可以看到 SSID 名稱「JN」和「TP-Link_01E8_MLO」都是指 TP-Link TL-WR3602BE 這台 Router；以 「WiFi 分析器」APP 來測試，測得 2.4GHz 頻段的訊號強度為 -25dBm。

5GHz 頻段的訊號強度一樣是 -25dBm。

順便以「SPEEDTEST」測得網際網路的速度為下載 931 Mbps / 上傳 934 Mbps（和我另外測筆電接駁的有線網路速度相當啊！）

測試環境 2： 穿牆米到距離五米的隔壁電腦房

這個環境內測得 2.4GHz 頻段的訊號強度為 -28dBm，竟然只降了 3dBm！！

5GHz 頻段的訊號強度則為 -45dBm，也只掉了 20dBm

這區域上網際網路速度的部分，測得下載 843 Mbps / 上傳 607 Mbps，下載部分只降了不到 100Mbs；這樣的速度就算是上 Steam 或 PSN（PlayStation）下載遊戲也都游刃有餘，速度飛快啊（都常都是卡在佊端的伺服器頭！

測試環境 3： 穿越隔了種不同材質（水泥牆＋玻璃門＋鐵）的大門外（直線距離約十米）

這個環境內測得 2.4GHz 頻段的訊號強度為 -84dBm～

5GHz 頻段的訊號強度則為 -86dBm

這區域上網際網路速度的部分，測得下載 700 Mbps / 上傳 555 Mbps，竟然和剛剛的速度降低沒有太巨大！這代表我隔壁鄰居若偷接我的網路速度也頂多再降一些而已啊！！

很多人都會和我一樣裝上有 Wi-Fi 功能的電子鎖，或者是安裝 Wi-Fi 監視器（Web CAM），這時門外是否能有夠強度的 Wi-Fi 訊號就很重要了！

此外，下載遊戲也是很吃網路速度；以 PS5 最新推出的 Call of Duty：Black Ops 7 遊戲為例，下載一開始的遊戲資料就要 30.37GB，而在雙向 1G 網路環境下就能實現 20 多分鐘完成下載的「任務」！

PS5 遊戲資料動不動就高達數時 GB，或者是 Switch 2 多採用實體卡（需要下載遊戲才能玩）的年代，遊戲玩家們想要快速嚐鮮先遊戲對於網速快慢真的很有感啊！

可別以為不選擇買數位版的遊戲就不需要用到主機的資料儲存空間，因為現在 Switch 2 遊戲很多都只有「鑰匙卡」版本了！雖然是盒裝有卡匣，但是卡匣裡面只有金鑰，遊戲檔案還是得透過網路下載（好處是你還是可以轉賣）。

TP-Link TL-WR3602BE 便攜式Wi-Fi7路由器使用心得總結

不知道大家都選擇那家業者來上網？原本我是用一個獨立的門號透過 4G 分享器與 Router 聯網，前幾年才換中華電信的 HiNet 光世代「家用」雙向 500M 服務，而最近中華電信的家用雙向 1G 服務大降價了，每月「只要」1,299 元！雖然說多數人真的平時很少需要這麼高的網速，不過對於現在越來越多免費又強大的 AI 服務越來越多的情況下，即便不是遊戲玩家要經常下載大遊戲資料檔案，也會需要經常下載生成出來的高畫質 AI 影片（例如最近 Google One 最低只要半價，我就藉由這機會申請了，可以生成精緻的影片與圖片喔！），這時網速就相當重要啦！

但千萬可別以為申辦 500M 以上的光纖網路，網路速度加快後一切就沒煩惱了，因為無線網路的穩定性特別要考驗無線路由器的品質，且要有 2.5G WAN 來對應才夠快啊！

有了 TP-Link TL-WR3602BE WiFi 7 便攜式路由器後，家裡成員就算都要各自觀賞自己用的追劇設備來看 4K 影片也不成問題，例如媽媽在客廳追劇、爸爸在臥室玩 PS5 與下載新遊戲，小朋友在書房看平板或玩 Swtich 2 遊戲都沒問題（還可偷偷設定網路優先的裝置）。此外，攜帶外出使用更為方便，像是需要在外舉辦各類型活動的行銷人員，就非常有幫助！

