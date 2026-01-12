TPASS不斷炊！桃園編列6.2億元地方配合款 喊話中央速審預算

TPASS不能斷，桃市府編6.2億元保障通勤族權益，並喊話中央：「盡速確認預算！」（蔡依珍攝）

TPASS基北北桃1200定期票自上路以來，已成千萬通勤族不可或缺的日常，但卻因中央總預算卡關恐喊卡，桃園市交通局長張新福在基北北桃共商會議後表示，為確保政策不「斷炊」，市府今年度已編列6.2億元地方配合款，若中央補助款延遲，市府將比照基北北立場「先行籌資代墊」，確保服務不中斷，同時也喊話中央，應儘速確認預算程序，並保留結餘款使用彈性，勿讓民眾權益受損。

張新福指出，TPASS自112年7月上線後，更加鞏固基北北桃緊密的生活圈型態，桃園與雙北間的就業、就學往來頻繁，跨縣市移動已是常態，TPASS有效降低民眾交通支出，大幅提升公共運輸使用率，對於維繫區域運作至關重要，已是通勤、通學族群高度仰賴的交通工具。

張新福表示，為落實這項攸關通勤族權益的重要政策，桃園市政府於今（115）年度預算中編列 6.2億元，專款撥補公共運輸業者；在中央補助尚未到位前，市府將同基北北立場，先行籌資代墊，以確保TPASS服務不中斷，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升政策執行彈性。

根據桃市府資料統計，今年度「基北北桃定期票」總預算需求為13.69億元，其中中央補助7.49億元、地方負擔6.2億元；另一生活圈「桃竹竹苗定期票」今年度預算則為0.95億元，中央補助0.6億元、地方負擔0.35億元。

交通局重申，TPASS不僅是一張交通票證，更是支撐基北北桃共同生活圈運作的重要公共運輸制度。市府期盼中央能盡力溝通協調，提出完善應變計畫並早日完成預算程序，讓這項好的政策得以穩定推動、永續發展。

