TPASS不能斷！新北市編列11億分擔預算缺口 預估能支撐至少5個月

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

民眾關心TPASS預算斷炊該如何解套？新北市交通局今（12）日表示，TPASS基北北桃1200定期票是由中央主導推行的重要民生政策，新北市政府今年度預算已編列11億元作為地方負擔款，推估能支撐5至6個月，呼籲中央盡速明確決定挹注地方，共同維持TPASS政策延續穩定運行。

鍾鳴時指出，新北市府今年度預算己編列11億元專款撥補定期票公共運輸業者。（圖／交通局）

交通局長鍾鳴時表示，TPASS基北北桃1200定期票自112年7月上線至今，已成為民眾通勤、通學所仰賴，去（114）年平均每月購買人數更已達55萬人，自上路以來累計服務超過13億人次。

廣告 廣告

鍾鳴時指出，新北市府今年度預算己編列11億元專款撥補定期票公共運輸業者，經今日基北北桃公共運輸發展平台會議討論，為落實此重大政策，仍以地方政府先行籌資代墊，推估可支撐5至6個月左右；他說，在中央尚未撥付地方補助款之際，對於上年度的剩餘款，應允予繼續延用，以確保TPASS服務不中斷。

鍾鳴時強調，政策的連續性與穩定性是公共服務的基礎，TPASS為中央推出攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，與地方政府共同守護通勤族權益，讓TPASS公共運輸定期票永續經營。

更多FTNN新聞網報導

TPASS 2.0+登場！中長途國道客運每月搭2次就享回饋

交通部出手救國道客運！持TPASS每月搭2次長途路線 可享現金回饋「搭越多賺越多」

機場跑道啟用超過25年！交通部宣布啟動金門機場改建計畫 目標一年服務438萬人次

