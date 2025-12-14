TPASS今年加值逾1900萬人次 汽機車持有率仍雙創新高

國道上車流綿延數公里，每逢例假日與連續假期，瓶頸路段塞車難以避免。交通部近期最新統計數據顯示，2024年我國自小客車登記數來到714萬輛，較2022年增加18萬輛；調查顯示，通學通勤是最主要用途。

而機車數量同樣也創新高，從2022年到2024年增加了27萬輛，超過7成；兼用其他交通工具，以兼用自小客車為多。

用路人林小姐表示，「如果是遠的就還是會搭大眾運輸，然後如果是近距離就騎車吧，就近距離的話還是方便。」

廣告 廣告

用路人張小姐說道，「連平日都很多人，所以就是坐那種大眾運輸也是沒有位置，還是滿麻煩的，有小孩的話會有車子比較方便。」

行政院力推通勤月票，鼓勵民眾使用公共運輸，不過，私人運具仍有大幅成長。

交通部分析，主要受疫情後，國人使用運具習慣改變，加上受到關稅等外在條件影響，購車優惠也使得持有率上升，但若以「通勤月票」的加值數據來看，自TAPSS推出後不斷有新的使用者加入，使用大眾運輸的族群確實有逐年增加。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦指出，「2023年TPASS的加值量，每個月大概平均都在60萬左右。2025年以最新的一個數據，10月、9月都已經突破80萬，這個就顯示說，真正公共運輸的量是有在增加的。」

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥認為，「下一步當然就要努力做的是說，怎麼樣去提高公共運輸服務的服務覆蓋率，也就是說，它能夠服務的站點能夠更擴大；再來就說它服務的水準能夠提高，班次能夠更密集。」

學者分析，疫情後面臨運使用習慣改變，以及大客車駕駛缺工，提升公共運輸使用率確實受到考驗，政府也可以從供給面來思考，如何提升更便利的公運網絡，來吸引民眾搭乘。