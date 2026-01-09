TPASS先解套？國民黨原擬提案「先行付委」審查 仍未列入院會議程

中央政府總預算送交立法院已逾4個月，至今仍未付委審查。行政院昨（8）日舉行今年首次行政院會後記者會，行政院長卓榮泰表示，對總預算遲未付委感到無奈，並指出若總預算持續卡關，後續包括TPASS通勤月票、河川整治等項目都可能受到影響。

依預算法規定，總預算尚未審議完成時，新興計畫若經立法院同意，仍可動支。國民黨團今（9）日原先擬在院會提案，主張將TPASS通勤月票、河川整治等急迫項目先行付委審查，以避免急迫項目或重大建設延宕。不過，根據院會今日確認的議程討論事項中，未列入該項提案。

廣告 廣告

國民黨立委葉元之表示，解決總預算的方法很多，只要依法處理軍人加薪及警消退撫等相關編列，總預算就能加速審議。民進黨立委吳思瑤則強調，行政院送來的預算書「是一整套」，不應拆解預算、也不應選擇性審查，「全案都要審」。

台北／黃子庭 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

總預算未審「2992億元無法動支」 政院：TPASS斷炊影響百萬通勤族

總預算卡關TPASS面臨斷炊危機 公路局坦言沒備案

今年度總預算至今未付委...TPASS恐斷 行政院要地方政府求助區域立委