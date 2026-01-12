生活中心／台北-新北報導 今年度中央總預算案，立院至今仍未審查，導致補助地方的TPASS月票卡關，基北北桃淪為重災區，數十萬通勤族恐面臨年中斷炊！今天（12日）四市交通局長召開會議，確認各市預算分攤。但綠營議員反諷，台北市議會在怎麼樣不滿蔣萬安的施政，也不可能擋預算，主因在於立法院拒絕跟行政院溝通、惡意杯葛預算！

中央補助地方TPASS月票的預算卡關，攸關基北北桃數十萬通勤族權益，周一上午10點，緊急召集四市交通局長開會因應，確認預算分攤。北市交通局長謝銘鴻：「目前倒是還沒有考慮到，去增加(預算)費用的選項，我相信在短期內，不管在中央或者是部裡面，行政院、立法院，應該會有短期的一個方案，大概五月底、六月初左右(預算用完)。」新北交通局長鍾鳴時：「(中央)明確的溝通，只有告知我們說，這個剩餘款不得支用，然後過去產生的利息必須繳回，所有的計畫，因為已經是核定的計畫，必須要持續地向前，去因應推動。」

TPASS六月後恐斷炊，今北北基桃開會商討因應方案。（圖／民視新聞）

以台北市為例，一年預算約30.22億，上周台北市議會已審議通過，包括市府編列9.29億，加上捷運公司回饋金5.38億，一共14.67億，等待大會三讀通過，就能動支。但仍須中央補助15.55億，若立法院遲遲不付委審預算，6月過後，恐怕面臨斷炊。台北市長蔣萬安：「行政院還是必須要坐下來，好好跟立法院溝通，台北市政府我們就是針對民眾，包括TPASS相關的權益以及服務，努力讓它持續不中斷。」新北市長侯友宜：「朝野之間本來就是要溝通、協調，我也樂見，特別在野黨提出的有關，民生議題先行的方式。」蔣萬安、侯友宜老調重彈，但綠營議員不滿，立院不付委審查今年度預算，只願自助餐式夾菜，根本是腳痛醫腳，難道真得斷了公共運輸這隻腳，藍白才願意審嗎？

TPASS六月後斷炊? 北北基桃開會商討因應方案

綠營轟藍白立委惡意杯葛今年度中央總預算。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)陳賢蔚：「不是人民會痛的預算需要先執行，很多預算，縣市政府，非常多的首長也很頭痛，他們不知道要怎麼樣來執行今年度的預算，我們台北市議會，再怎麼不滿蔣萬安的施政，我們也不可能，不審他的市政預算嘛。」反諷就算不滿蔣萬安施政，也不會惡意杯葛預算，呼籲立院朝野溝通、早日回到正軌，否則只會引來更多民怨！





