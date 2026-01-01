TPASS受衝擊 賴清德感嘆：今天是沒有國家總預算通過的第一天

賴清德說，今天是沒有國家總預算通過的第一天。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（1）日表示，今天是新年第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天。他說，中央和地方許多新興資本支出以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會受到影響，包括年輕人的生育補助、婚育宅，上班族的TPASS，還有許多重要的地方建設，都會受到衝擊。

賴清德今上午在總統府以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並被問及，怎麼看總預算還沒有通過。他回應，今天的確是新年第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天。他說，民主國家政治可以攻防，但國民的生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。

廣告 廣告

賴清德指出，依照制度，總預算沒有如期在去年年底完成審議，政府仍要維持基本運作，但中央和地方許多新興資本支出以及新增計畫，因為沒有預算，勢必會影響到許多攸關民生的重大施政工作。他列舉，包括年輕人的生育補助、婚育宅，上班族的TPASS，還有許多重要的地方建設，都會受到衝擊。

賴清德再次呼籲，政黨監督是責任，但國家權益和國家發展不應該是籌碼。他說，國家是大家的，預算也不是單一政黨的預算，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明、逐項溝通；但也請立法院儘快將中央政府總預算排入議程審查、加速完成，讓政府能夠把該做的事情做好。

另有媒體問及，未來若還有評估窒礙難行的法案，要如何應對？賴清德說，政府由民進黨當家，立法院則是由國民黨、民眾黨當家，本來預期政黨之間是要既競爭又合作，但是過去一年多來不如預期，反而是在野黨阻擋種種修法。

賴清德指出，請在野黨能夠了解，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但必須要以國家利益為先，並且在立法院推動的各項法案，也能夠以憲政秩序為基礎。他強調，台灣是五權憲法，如果任由任一個憲政單位，無限擴大權力，到最後傷害的是人民，被放棄的是國家。

賴清德希望，新的一年朝野能夠合作，也希望在野黨能夠持續思考目前正在推動的這些法案，對國家社會人民所帶來的衝擊和影響。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

元旦爆氣！賴清德怒嗆藍白彈劾浪費時間：該辦正事審總預算

願赴立院國情報告！賴清德批藍白法案：感謝憲法法庭做出合憲決定