TPASS嘉嘉南通勤月票 12/17起開放預購

嘉嘉南跨城際通勤月票計畫於明(17)日正式開放預購／嘉義市政府提供





嘉義市政府與嘉義縣、臺南市政府共同合作推出嘉嘉南跨城際通勤月票計畫，其中嘉嘉南999元方案及嘉義延伸799方案將於明(17)日正式開放預購，另外免去每月重新購買的程序，本次同時推出季票方案，購買一次可使用3個月，屆時歡迎民眾多多選購。

交通處長許啟明說明，嘉嘉南共有3種月票方案，第一種為臺南市境內公共運具加上嘉嘉南臺鐵799元方案，已由臺南市提前於9月15日上線；第二種為嘉義縣市境內公共運具加上嘉嘉南臺鐵799元方案；第三種則是嘉嘉南地區所有公共運具(市區公車、公路客運、幸福巴士/幸福小黃及公共自行車)及嘉嘉南區域臺鐵各站，售價採999元，針對境內所有公共運具可無限次搭乘，該方案經公路局核定後，隨即開始辦理車機程式修改作業，並已順利完成，預定於明日開放民眾先行預購，正式啟用日期預計為12月26日上線。

市府交通處說明，本次嘉嘉南月票方案係採用MeNGo系統(一卡通二代卡)，民眾選購方案有四步驟：

第一步「買空卡」：須準備一卡通二代卡片，實體通路可以至四大超商(7-11、全家、萊爾富及OK超商)預購卡片；或至線上通路蝦皮賣場、博客來網路書店搜尋「行政院通勤月票一卡通」任一版本即可購買，如於博客來網路購買如於中午12時前下訂，隔日即可到超商領貨。

第二步「加會員」：請到MeNGo官網(https://men-go.tw/#/)或下載MeNGo APP註冊會員並綁定一卡通卡號。

第三步「買方案」：在ＭeNGo官網或APP可選擇適用的方案並設定開始日期，或至7-11 ibon機台選購(點選生活服務-TPASS行政院通勤月票-購買-一卡通-雲嘉南-選購方案-過卡)，另於嘉義市政府1樓大廳亦設有機台可供購買。

第四步「過卡」：使用iPass Ｍoney APP用手機NFC感應過卡(APP首頁-票卡感應機-TPASS過卡)或到7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡，完成啟用程序。

市府交通處提醒，民眾選購方案後一定要完成過卡程序，避免搭乘時造成系統誤扣原有卡片儲值金，另為方便民眾選購，本府與嘉義縣政府及臺南市政府合作，由高雄捷運公司(MeNGo營運廠商)於嘉義火車站設立TPASS短期駐點服務，於12月17日起至115年1月5日止，週一至週五每日中午12時至下午6時，派駐人員協助民眾。



