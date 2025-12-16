TPASS嘉義及嘉嘉南定期票 17日開放預購

（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣政府今天公告，「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」明天中午12時於MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，26日正式啟用；季票亦同步開放預購。

嘉義縣建設處表示，嘉義與台南之間的台鐵每月通勤量超過16萬人次，為減輕通勤族的交通成本，縣府與嘉義市、台南市完成協商，推動定期票方案。2個TPASS（行政院通勤月票）新方案服務範圍，涵蓋嘉義縣、嘉義市及台南市的所有公共運具及台鐵各站。

廣告 廣告

建設處說，「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」方案將在MeNGo平台推出，服務範圍包含嘉義縣市境內公車、幸福巴士（小黃）、YouBike公共自行車及嘉義縣市境內台鐵各站，新方案將台鐵適用範圍延伸到台南市境內，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，涵蓋沙崙支線。

建設處表示，首次加入MeNGo會員的通勤族，只要透過買空卡、加會員、買方案、過卡等4個步驟，即可完成購買和啟用。

此外，建設處說，為協助更多民眾完成購卡及開通，嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，17日中午12時起至明年1月5日止，週一至週五中午12時至下午6時將有專人提供購卡到啟用的一站式服務，歡迎民眾多加利用。（編輯：吳素柔）1141216