TPASS嘉義799、嘉嘉南999定期票開賣 12/17起預購、12/26正式上路

嘉南地區通勤族期盼已久的「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」即將上線，預計12月17日中午12點起，於MeNGo官網、MeNGo APP及7-ELEVEN ibon同步開放預購，季票（90天）也一併受理，並將於12月26日正式啟用，為嘉義、台南往返通勤族帶來更實惠的交通選擇。

↑圖說：「TPASS嘉義799定期票」方案及「TPASS 嘉嘉南999定期票」線上通路有博客來、一卡通蝦皮商城；實體通路可至4大超商預購。（圖片來源：嘉義縣建設處提供）

嘉義與台南之間台鐵每月通勤量超過16萬人次，為減輕通勤族交通負擔，嘉義縣政府積極與嘉義市、台南市協調，推動跨縣市TPASS定期票方案。此次推出的兩款新方案，服務範圍涵蓋嘉義縣、嘉義市及台南市各類公共運具與台鐵各站，提供更完整的通勤整合服務。

「TPASS嘉義799定期票」及「TPASS嘉嘉南999定期票」皆透過MeNGo平台販售，適用範圍包含嘉義縣市境內公車、幸福巴士（小黃）、YouBike公共自行車，以及嘉義縣市境內台鐵各站，並將台鐵適用範圍延伸至台南市，北至嘉義大林站、南至台南中洲站，涵蓋沙崙支線，滿足跨縣市通勤與生活移動需求。

↑圖說：首次加入MeNGo會員只要按照:買空卡-- 加會員--買方案--過卡4個步驟即可完成購買。（圖片來源：嘉義縣建設處提供）

首次使用MeNGo平台的民眾，可先預購TPASS空卡或使用既有的一卡通二代卡，完成會員註冊與卡片綁定後，選擇適用方案並設定啟用日期，再透過手機NFC感應或至7-ELEVEN ibon及MeNGo機台完成過卡程序，即可正式啟用定期票。

為便利民眾購卡與啟用，嘉義火車站也將設置短期TPASS實體服務據點，自12月17日中午12點起至明年1月5日止，於平日中午12點至下午6點提供專人協助，提供從購卡到啟用的一站式服務，協助更多通勤族輕鬆上手，享受TPASS帶來的交通便利與實惠。

