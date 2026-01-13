TPASS因總預算案卡關 中市盼中央明文地方代墊

（中央社記者郝雪卿台中13日電）對於TPASS恐受總預算案卡關未能如期核撥地方補助，台中市交通局今天表示，中彰投苗會延續實施到1月底，但希望中央能給地方更明確訊息，同意地方政府先行墊付。

TPASS恐受總預算案卡關衝擊，北北基桃區昨天已宣布相關代墊方案，至於中部地區，台中市交通局長葉昭甫上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，希望政策可以延續，相關預算也希望中央趕快籌措。

葉昭甫表示，TPASS在中部廣受好評，希望政策可以延續，畢竟這項方案很多是跨縣市運具整合，涉及中央權管、中央經費，上週跟彰苗投等縣市討論後決定延續到1月底，由於現在政策轉換不明，希望中央給地方更明確訊息，例如同意地方政府先行代墊，畢竟後續還有預算歸墊的問題。

葉昭甫認為，目前還沒等到中央針對地方協助事項，不過台中市相關預算已在市議會通過了，相關經費也已經準備好了，但還有彰投苗等預算是否到位的問題，因為有一些預算還在縣議會審議當中，不過，大家都有共識讓政策持續，但中央也要透過開會或公文，針對代墊款給地方明確的作法，後續會計制度才能據以研擬。

至於台中市每月代墊費用，葉昭甫說，從前幾年運作來看TPASS案，台中市採境內或跨境方案，1年中央對台中市核撥費用在新台幣1.3億左右，亦即每月約1100萬到1200萬，但中央預算還沒辦法出，中市代墊費用在1200萬上下，仍期待中央先有明確作法，地方再來協助因應財政缺口。（編輯：龍柏安）1150113