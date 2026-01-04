TPASS定期票何時開放「QR碼進站」？北捷回應了

根據北捷統計，昨日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0％），約4千人次使用信用卡（占0.2％）。 圖：台北捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 台北捷運自昨（3）日起，車站全閘門開放QR乘車碼搭車，但使用率僅1％，且部分旅客在閘門前「卡關」無法進站。北捷回應，昨日旅客使用順暢，部分不順的情況，主要都是個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致。另外，通勤族常用的TPASS定期票何時開放？北捷也指出，因涉及跨縣市、跨運具票證使用，屬於政府政策，開放與否將配合交通部辦理。

北捷表示，昨日QR乘車碼搭車啟用後系統正常，旅客使用順暢。根據北捷統計，昨日總運量184萬人次中，約1.8萬人次使用乘車碼（占1.0％），約4千人次使用信用卡（占0.2％）。

不過，有媒體報導，部分旅客掃碼進站時，出現使用狀況不順的情形。對此，北捷回應，主因出在個別手機設定、錯開付款碼感應或未熟悉操作所致。因此提醒旅客，使用時請先開啟欲使用的電子支付App，選擇「QR乘車碼」，不是「付款碼」；適度調高手機螢幕亮度，注意手機感應角度、將手機「QR乘車碼」對準閘門QR視窗感應鏡頭、並跟鏡頭保持適當距離，感應後通過閘門，車資將從電子支付帳戶扣款。

不過目前開放的金融機構有限，且TPASS定期票未加入使用。北捷表示，目前已與LINE Pay Money （連加電子支付公司） 簽約納入相關服務，但目前因其電子支付系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。多元支付方式為目前的趨勢，具有支付自由度、節省購票時間、減少現金交易等優點。

至於TPASS定期票何時開放？北捷說明，因涉及跨縣市、跨運具票證使用，屬於政府政策，台北捷運公司將全力配合交通部等各級交通主管機關之規劃辦理。

