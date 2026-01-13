TPASS將斷炊、育兒津貼發不下來 他籲藍白別再玩弄程序：不要在門口擋

記者李鴻典／台北報導

中央政府總預算案仍在立法院卡關，波及定期票TPASS相關預算。民進黨台中市議員周永鴻今（13）天表示，TPASS要斷炊了，育兒津貼也發不下來了。總預算再不審，受害的是人民！藍白快點審預算啦！

藍白立委今（13）日再度於立法院程序委員會擋下總預算及國防特別條例。（圖／翻攝自民進黨立委林月琴臉書）

周永鴻指出，現在藍白說要「把TPASS和幾個民生法案挑出來先審」，他要嚴正指出，這完全違反立法程序與憲政原理！

1. 總預算是一個「案」，不能切割處理！ 行政院送進立法院的「115年度中央政府總預算案」，在法律程序上就是「一個完整的案子」。立法院的職責，是將這個案子「付委（交付委員會）」，才能進入實質審查階段。

2. 有意見請去委員會審，不要在門口擋！ 正常的預算審查程序是：總預算付委 -> 分配到各個委員會 -> 立委依據各部會內容分別審查、刪減或凍結。如果藍白覺得國防預算編得不好，應該讓預算付委，然後在國防委員會裡嚴格監督、刪減。而不是在程序的一開始就全部擋在門外，連審都不審！

3. 違反「法治國」與「民主國」原則 藍白現在想做的，是不讓總預算付委，卻只想「挑」幾個他們想要討好選民的項目（如TPASS）通過。

這完全是視法律程序於無物！哪有還沒進入審查程序，就要求行政部門把案子拆開來讓你們「點菜」的？這種便宜行事、破壞體制的作法，嚴重違反了法治國原則（依法定程序審查）與民主國原則（代議士應盡監督之責而非癱瘓政府）。

周永鴻說，要再次呼籲藍白兩黨別再打假球了！如果真的在乎民生，就不要再玩弄程序。唯一的正辦就是立即讓總預算案付委，在委員會裡逐條審查。不要一邊擋預算讓國家空轉，一邊又想敷衍人民！

然而，藍白立委今（13）日再度於立法院程序委員會擋下總預算及國防特別條例。民進黨立委林月琴就感嘆，每個禮拜都要說一樣的話、一樣的結果，毫無意外，送院會處理，總預算不排、國防預算不排。快訊都變舊聞了，民生福利持續受損、TPASS依然沒有預算可以補助地方。你們不讓這些預算，進委員會開會，要怎麼實質討論內容？怎麼知道國防預算要買什麼？

