TPASS將結束 高揚凱：蔣可以打給藍委

高揚凱痛批蔣萬安「政治收割、責任甩鍋」。（圖/蔣萬安臉書）





行政院長卓榮泰日前表示，因總預算案未過，高達2,992億元的新興計畫無法動支，其中直接衝擊全國每月約102.8萬通勤族的TPASS行政院通勤月票計畫，高達75億元的預算全數受阻。若預算持續卡關，屆時通勤族將面臨票價上漲或市府財政大失血的雙輸局面。

廣告 廣告





針對此一危機，蔣萬安出席雙永國小新建工程動土典禮時，雖與阻擋預算的國民黨立委徐巧芯、王鴻薇同台，卻僅輕描淡寫地表示「一直有保持聯繫」，並將球踢回給中央，稱「關鍵是行政院要與立法院溝通」。





高揚凱表達強烈不滿，直指蔣萬安的發言是典型的「政治收割」手法。高揚凱質疑，蔣萬安身為台北市大家長，面對攸關近百萬市民的民生大事，竟然不是運用其在黨內的影響力，要求台北市五位國民黨籍立委放行預算，反而是配合黨團運作，讓行政院背黑鍋。





「蔣萬安只需要打電話給自家的立委，拜託他們讓中央放行，台北市就不會有這樣的問題。」高揚凱強調，政治鬥爭不應凌駕於民生之上，倒楣的永遠是基層通勤族。





高揚凱表示，奉勸蔣萬安應展現首都市長的高度，將市民權益置於政黨利益之前，儘速協調立法院恢復預算審查，切勿讓TPASS成為政治攻防下的犧牲品。