TPASS已實施3年屬延續型政策 許淑華：台北市府未超前部署

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對TPASS通勤月票預算議題，台北市議員許淑華（6）日表示，台北市長蔣萬安近日將焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」，卻未正面回應市府責任，這樣的說法對市民沒有幫助，反而是在推卸責任。她質疑，蔣萬安為什麼不敢公開喊話支持中央編列相關預算。

許淑華指出，TPASS通勤月票去年整體預算約63億元，每月支出超過5億元，目前結餘僅剩約7億元，相關財務狀況並非突然發生，而是早就可以預期、算得出來的帳。她強調，TPASS已經實施3年，早已屬於「延續型政策」，市府應該提早規劃、提前因應，而不是等到現在才說擔心政策中斷。

許淑華表示，如果市府此時才對外表示「擔心政策中斷」，並非中央突然出問題，而是市府未做好超前部署。她說明，今年台北市依法應負擔30.22億元，其中14.67億元原本就該由市府自籌，而這筆預算，市議會已排定在1月底前完成審議，依目前進度，政策實際上可以支撐到3月，並不存在立刻中斷的危機。

在此情況下，許淑華質疑，市長卻選擇先對外放話，暗示TPASS政策可能受到影響，究竟是在保障市民權益，還是在製造不必要的恐慌。他指出，TPASS是跨縣市共同分擔、中央協助的政策，地方政府本來就有責任先把該出的錢準備好。她認為，市長如果只對上喊話、不對內負責，等於是把治理責任往外推。

針對蔣萬安呼籲中央與立法院溝通，許淑華也提出質疑，為什麼不先找台北市自己的5席立委協調？她指出，市長跨縣市市長通通找一輪，卻不要求自家立委負起責任，這樣的順序本身就反映政治算計大於市政擔當。

許淑華強調，TPASS不該每年都上演「會不會中斷」的戲碼，市長真正該做的，是提出穩定的財源機制與制度化的分攤公式，讓通勤族不用每年為了交通月票提心吊膽，而不是一再用市民的焦慮作為談判籌碼。他提醒，TPASS的使用者不是政客，而是每天辛苦上班、上課、通勤的市民與年輕人，市府應以市民需求為優先，負起應有的市政責任。

台北市議會民進黨團總召陳慈慧則表示，蔣萬安應該回頭要求國民黨自家立委，讓中央總預算盡速排審，確保各項民生補助得以延續，而不是「政治優於民生」，甚至在立法院無止盡杯葛，「以民眾福祉作為要挾」。

黨團副召集人何孟樺指出，蔣萬安市長過去對統籌分配稅款斤斤計較，明明有錢卻對外宣稱沒錢，就連依《地制法》屬地方分工的學校冷氣電費也要計較；然而，面對數百億元經費如何運用，市府至今仍說不清楚。她批評，當TPASS補助可能斷炊時，蔣萬安卻一改先前批評中央的態度，轉而為立法院開脫。

何孟樺直言，首都市長不能只是「依芯行政」，中樞所在不能只剩對中輸誠。既然自封「台北隊長」，就應該管好「台北隊員」，要求徐巧芯等藍委履行民代職責、審議預算，而不是讓「台北隊」淪為浪費全民時間、虛耗稅金薪餉的「碩鼠隊」。

黨團幹事長顏若芳則痛斥，蔣萬安市長身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而透過四市平台轉移焦點、卸責給中央，無疑是把市民權益當成政治攻防的籌碼。她指出，目前市議會正在進行預算審查，但中央總預算卻被藍白聯手卡在立法院，這些藍白立委「連議員都不如」，若中央補助無法到位，市議會現在的預算審查也只是「審心酸的」。

