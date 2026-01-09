TPASS年中恐斷炊！蔣萬安：努力讓服務不中斷

中央政府總預算案尚未進入立法院審議，恐導致TPASS補助經費到5，6月時可能斷炊，對此台北市長蔣萬安表示，市府會努力讓服務不中斷。至於營養午餐免費政策遭台南市長黃偉哲說是「炫富」，蔣萬安則回應這不是炫富是責任。

針對TPASS即將斷炊，蔣萬安表示 會努力讓服務不中斷（攝自中天新聞）

蔣萬安今（9日）上午出席北投區與里長有約座談前受訪時，對於營養午餐政策被說是炫富回應，台北市雖然是都會區，大家都只看到高所得，但台北同樣也是全國物價、生活成本最高的城市，光鮮亮麗的背後其實是家長們精打細算的日常，我常說投資在我們的下一代，就是投資台灣的未來，所以這不是炫富，這是責任。

廣告 廣告

至於TPASS可能到年中就斷炊，目前國民黨立院黨團研議，讓總預算中包括TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分民生項目先行付委審查，蔣萬安表示，感謝國民黨立院黨團力挺，解決通勤族的需求，台北市政府也會努力讓服務不中斷。

延伸閱讀

蔣萬安神出手！營養午餐免費 綠營不挺卓榮泰

認同國中小午餐免費？最新網路民調破6成一面倒震撼表態

各縣市接力推營養午餐免費 林俊憲：去年提出政見獲市民迴響