TPASS恐受衝擊 北市交通局盼立院允動支補助款
（中央社記者楊淑閔台北11日電）115年中央政府總預算卡關，恐影響TPASS補助，基北北桃4縣市預定12日召開會議。台北市交通局長謝銘鴻今天說，希望立法院讓中央補助款可以動支，才能運作一整年。
謝銘鴻說，明天基北北桃要討論地方政府本身能支出的預算，台北市約為新台幣13億至14億元間，預算應會在市議會本會期審完，不會再變動。
他說，基北北桃TPASS一年約需60億元，其中一半多一點來自中央補助款，所以還是希望立院能准許動支，不然只能運作到5、6月，市府也沒有規劃要去拜會立院或中央部會，但就是需要中央挹注進來才能運作一整年。
北市交通局說，北市TPASS一年約需30億元，其中一半多一點，約15億元多來自中央補助款，北市本身支出13億多到14億元。
據交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。（編輯：蕭博文）1150111
