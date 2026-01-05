TPASS恐撐到1月底？中央總預算未定案 蔣萬安喊話行政院來溝通

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

中央政府二〇二六年度總預算尚未完成審議，連帶影響跨縣市通勤族高度依賴的 TPASS 定期票制度。由於中央補助款遲未撥付，台北市目前僅能以去年剩餘預算暫時因應，相關單位評估，現行運作恐僅能支撐至一月底。台北市長蔣萬安今（5）日受訪時表示，「我們一定會努力確保市民的權益，讓服務不中斷」，並再次呼籲中央行政與立法部門儘速協調，避免衝擊市民權益。

蔣萬安回應，「臺北市一定會努力確保市民的權益讓服務不中斷。」（圖／鄧宇婷攝）

蔣萬安上午前往大同區出席里長座談，會前受訪時被問及北北基桃TPASS1200元定期票是否面臨一月停擺風險。蔣萬安回應：「我們還是很希望行政院好好的跟立法院來溝通，臺北市一定會努力確保市民的權益讓服務不中斷。」

廣告 廣告

市府相關單位說明，TPASS 為跨縣市定期票制度，票價差額需仰賴中央與地方共同分攤。由於今年度中央補助尚未撥付，現階段僅能先以去年結餘預算支應，並依交易情形定期撥款給運輸業者。中央總預算持續卡關，已使多項政策執行面臨壓力。TPASS 每年涉及龐大補助金額，對都會區通勤族而言影響甚鉅。地方政府普遍認為，以地方預算暫時墊付並非長久之計，後續仍須視中央撥款情形，再研議後續作法。

更多FTNN新聞網報導

宜蘭7.0地震全台有感！啟動EOC應變 蔣萬安出訪雙城論壇前揭北市39件災情

恐成噩夢「內科塞車2.0」？輝達落腳北士科 綠議員：供電、交通配套準備好了嗎？

黃仁勳要來台了？輝達北士科農曆年前簽約倒數 蔣萬安：1月誠邀出席

