Tpass恐斷炊北北基桃今開會 侯友宜：不會讓市民權益受影響

針對Tpass恐斷炊，新北市長侯友宜表示，在野黨提出民生議題先行，對朝野和諧有一定的協助，針對Tpass他一定不會讓市民權益受到影響。（柯毓庭攝）

因為115年度中央總預算遲未過關，通勤族常用的Tpass恐斷炊。北北基桃四縣市今（12）日將為此齊聚討論，新北市長侯友宜表示，在野黨提出民生議題先行，對朝野和諧有一定的協助，針對Tpass他一定不會讓市民權益受到影響。

侯友宜表示，其實這段時間，他看到總預算碰上大家一些困難跟挑戰，朝野之間本來就是要溝通、協調，他也樂見在野黨提出的有關民生議題先行的方式，「民生議題先行，我相信這不但讓我們民眾所關心的權益不會受損以外，我相信對朝野之間的和諧有一定的協助。」

廣告 廣告

侯友宜強調，新北市在之前就已經編了11億，而且預算已經過了，新北會用相對的方式來支應，那這一次的Tpass的會議，是1個例行性的會議，「我們一定不會讓市民的權益受到1個影響，所以大家放心Tpass我們會繼續往前走。」

【看原文連結】