TPASS恐斷炊北北基桃12日開會因應？吳思瑤籲蔣萬安不用捨近求遠：打電話拜託藍委、今午程委會讓總預算付委！

今年度中央總預算持續卡關，TPASS補助也受牽連，台北市長蔣萬安預計12日北北基桃開會研商。民進黨立委吳思瑤今（6）日喊話蔣萬安發揮影響力，不必捨近求遠，最快的方法就是拿起電話遊說藍委，在今天中午的程序委員會讓總預算付委，就不需要白忙一場。

吳思瑤今日在議場前受訪表示，今天又是禮拜二的程序委員會，國家政府總預算能不能在今天順利付委？

吳思瑤再說，TPASS攸關全台灣98萬通勤族的權益，台北市長蔣萬安要召集12號跟北北基桃的縣市首長會面；她要向蔣市長喊話，台北市的通勤族絕對是TPASS斷炊影響最大的一個族群，「其實不用等到12號，只要在今天中午，蔣萬安只要能夠發揮他的影響力，讓藍委支持總預算付委審查，TPASS預算能夠順利通過，那大家就不需要白忙一場！」

吳思瑤直言，蔣萬安要解決TPASS的問題，最快、最好的方法就是拿起電話，遊說、動員國民黨的自家立委，不用等到12號大費周章、捨近求遠，今天中午的程序委員會，就可以讓總預算的僵局獲得解套，蔣萬安應當選擇智慧的做法。

（圖片來源：三立新聞）

