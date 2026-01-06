TPASS恐斷炊在即！綠北市議員齊喊話蔣萬安 促藍委放行總預算

中央總預算遲未審議，TPASS通勤月票未來經費恐受影響，地方政府財務壓力備受關注。（示意圖／報系資料庫）

115年度中央政府總預算卡關，恐導致TPass通勤月票預算只能支撐到月底，基北北桃四市首長下週將開會討論對策。民進黨台北市議會黨團今（6）日呼籲台北市長蔣萬安告訴國民黨自家立委，盡速排審總預算案，以利各項民生補助持續推進。

黨團總召陳慈慧表示，蔣萬安應回去告訴國民黨自家立委，讓總預算盡速排審，以利各項民生補助可以持續，而非「政治優於民生」甚至「以民眾福祉為要挾」在立法院無止盡的杯葛。

黨團副召集人何孟樺批評，蔣萬安面對統籌分配稅款斤斤計較，明明有錢卻要說成沒錢，就連「地制法」分工屬於地方的學校冷氣電費也要計較，但不僅迄今仍然無法說明數百億經費如何應用，面對TPASS補助可能斷炊，更一改之前批評中央的口吻，極力為立法院開脫，呼籲蔣萬安自封為「台北隊長」，就要管好自己口中的台北隊員、要求徐巧芯等擺爛藍委履行民代職責，審議預算，而不是讓「台北隊」變成浪費全民時間，虛耗稅金薪餉的「碩鼠隊」。

中央總預算遲未審議，TPASS通勤月票補助恐面臨斷炊危機，民進黨北市議會黨團呼籲蔣萬安正視問題、協調黨籍立委放行預算。（圖／黃耀徵攝）

黨團幹事長顏若芳痛斥，蔣萬安身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而試圖透過四市平台轉移焦點，卸責給中央，無疑是把市民權益當成政治攻防籌碼，她強調，如今市議會正進行預算審查，但源頭的中央總預算卻被藍白聯手卡在立法院，這些藍白委可說是「連議員都不如」，且若中央補助無法到位，市議會現在也根本是「審心酸的」，屆時不僅TPass受害，連帶北市各項重大建設與預算都將面臨無米之炊的窘境。

黨團指出，TPass通勤月票政策自推行以來成效斐然，根據統計，基北北桃1200都會通滿意度高達98%，且自112年上路後累計銷售數千萬人次，如此深受市民支持的政策，如今卻因藍白在立院惡意杯葛而面臨斷炊危機。

黨團強調「沒有中央預算，北市財政寸步難行」，北市府115年度總預算案歲入規模的2,098億元中，來自中央的補助款就高達844億元，佔比高達約4成，但中央預算卡關的解決之鑰就在蔣萬安市長的手邊，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會，台北市現有5席國民黨籍立法委員，正是阻擋預算的始作俑者之一。

