TPASS恐斷炊綠指藍白卡預算 羅智強批：賴卓才是卡總預算

國民黨立委羅智強。（本報資料照片）

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，基北北桃12日將聯合舉辦「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續如何維持補助。綠營痛批是藍白卡預算。立院國民黨團書記長羅智強反擊，賴清德總統及行政院長卓榮泰不依法編列預算，卡總預算就是賴卓。

羅智強指出，今天賴清德不肯按照立法院通過法律編列軍人加薪還有警消退休保障，還有公教停砍年金預算，這份總預算送過來就是不合法的總預算，所以卡總預算的就是不依法編列預算的賴清德跟卓榮泰。

廣告 廣告

藍委賴士葆則說，解鈴還須繫鈴人，在野黨也願意退一步，只要承諾未依法編列的預算會編回，就可以開始審查預算，但是看到賴卓想法，就是想要拿總預算情勒。賴士葆也說，再怎麼樣都還有預備金可以用。

【看原文連結】