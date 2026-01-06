TPASS恐斷炊！侯友宜曝「新北已編11億先行動支」：不讓民眾權利受損

政治中心／綜合報導

因為115年度中央政府總預算，還卡在立法院，TPASS通勤月票使用人數最高的北北基桃，北市部分只夠使用到1月底，新北可以撐半年，北北基桃預計12日開會商討對策。對此，侯友宜今（6）日受訪強調，新北市今年已編11億元，將會先行動支，絕對不會讓大眾運輸的民眾的搭乘權利受損。

侯友宜上午前往視察捷運中和光復線可行性研究規劃路線受訪表示，新北市中永和市民殷殷期待的南北線，就是中和到光復。這一條南北線是中永和很重要的黃金捷運路線，這麼多年來經過大家的努力，前年跟台北市溝通完畢，去年已經就開始做可行性的規劃，總算到今年預計在年中，會把可行性的整個評估報告跟地方來做說明完以後，報給中央來做審議。

廣告 廣告

侯友宜說，中和光復線，在新北市部分，從中和到公館的路線長達3.1公里、總共有4站，完全採地下行駛。今天特別到環狀線的秀朗站，這個站跟中和公館線是銜接的，已有預留通道，不管是在出入口、在通廊道裡面，包括接環狀線的南機場都已經預留準備好了。

侯友宜表示，從秀朗站開始到公館，四個站都會採取地下行聯合開發的模式，跟居民共榮、共生、共好。所以今天在這裡正式宣布也期待，大家全力以赴，今年一定送到中央交通部來做審議，希望能夠快速的讓這一條捷運，可以讓我們中永和到台北，或是台北到中永和不要造成交通壅塞，可以大量的疏解，就不要擠在福和橋，或是集中在中正橋上，可以大量的疏解運輸擁擠的情形，讓中永和跟台北並肩作戰，然後能夠共同來發展。

媒體詢問，因為中央總預算還在卡關，TPASS的經費可能只能撐到這個月底，市府有什麼因應措施嗎？侯友宜回應表示，針對PASS新北市在今年已經編了11億元，面對中央預算遲遲沒有下來，會先行動支，按照預算法，絕對不會讓搭大眾運輸的民眾的搭乘權利受損。

侯友宜說，因此，新北市也好、台北市跟桃園，面對這樣一個狀況其實都有因應，完全在搭乘大眾運輸的過程當中，絕對不會受到中央這個撥款比較遲而受到影響，會全力做好整個配套規劃。

更多三立新聞網報導

中、永和人苦等逾20年！捷運中和光復線「秀朗橋站往公館」將成真

被指「藍白合戰犯」！金溥聰告邱毅等4人 聲請傳喚侯友宜、朱立倫作證

賴清德新年盼朝野合作 侯友宜：做絕對比說好！期待大家一起學會放下

黃國昌到新北升旗！侯友宜喊「想參與都歡迎」 劉和然也在場互動曝光

