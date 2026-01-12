TPASS恐斷炊 侯友宜：不會讓市民權益受到影響

侯友宜表示，「我們一定不會讓市民的權益受到影響，所以大家放心，Tpass我們會繼續往前走」。（圖／報系資料庫）

115年度中央總預算遲未過關，Tpass恐斷炊。北北基桃四縣市今（12）日將齊聚討論。新北市長侯友宜表示，在野黨提出的民生議題先行，相信這對朝野和諧有一定的協助，並強調，針對Tpass一定不會讓市民權益受到影響。

侯友宜指出，其實這段時間，看到總預算碰上大家一些困難跟挑戰，朝野之間本來就是要溝通、協調，也樂見在野黨提出的有關民生議題先行的方式，民生議題先行，相信這不但讓民眾所關心的權益不會受損以外，他相信對朝野之間的和諧有一定的協助。

廣告 廣告

侯友宜強調，新北市在之前就已經編了11億，而且預算已經過了，新北會用相對的方式來支應，那這一次的Tpass的會議，是個例行性的會議，「我們一定不會讓市民的權益受到影響，所以大家放心，Tpass我們會繼續往前走。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

住日本返台都帶什麼？「行李箱塞爆2物品」 引一票人共鳴：只有台灣有

越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」