TPASS恐斷炊 侯友宜：絕不讓乘客權利受損

[NOWnews今日新聞] 藍白在立法院卡關中央政府總預算，導致地方TPASS補助恐在今年3月斷炊，對此新北市長侯友宜今（6）日受訪表示，TPASS今年已編列11億，會先行動支，「絕對不會讓大眾運輸民眾的搭乘權利受損」。

面臨TPASS斷炊，侯友宜表示，其實今年已經編了11億元，那面對中央預算遲遲沒有下來，會先行動支，強調絕對不會讓絕對不會讓大眾運輸民眾的搭乘權利受損，北北基桃面對這樣的狀況都有因應，重申乘客絕對不會受到中央延遲撥款的影響，「會全力做好整個配套規劃」。

而外傳總統賴清德與院長卓榮泰將下鄉宣講，對此藍營攻擊又要攻擊在野，侯友宜表示，如何跟在野黨做充分的溝通跟說明，快速解決總預算的問題，這是一個課題。不管總統、院長，面對立法院，盼大家互相包容跟尊重，趕快面對這個問題，「實際去做好溝通協調才是最重要的」。

