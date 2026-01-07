TPASS恐斷炊「公路局坦言沒備案」 王義川批藍白卡預算：看地方政府能撐多久

今年度中央總預算尚未付審查，TPASS通勤月票等多項補助卡關。（本刊資料照）

今年度中央政府總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等多項補助面臨斷炊風險。交通部公路局6日坦言，TPASS屬新興計畫，依法須經立法院審議通過才能動支，目前「基本上沒有備案」，若預算持續卡關，最快1月底各縣市恐面臨資金困難。民進黨立委王義川7日則直言，地方政府不可能長期代墊，藍白立委若持續阻擋總預算，最終受害的將是通勤族。

TPASS能撐到何時？

公路局指出，TPASS第1期特別預算已於去年12月31日到期，即便仍有剩餘款，也依法不得再動用。今年改由新興計畫預算支應，115年度編列75.2億元，目前仍待立法院審查。今年1月起，各縣市暫以定期票收入及地方政府分擔經費支應，其中台鐵、國道客運屬中央負擔項目，中央分擔比例高達90%，一旦預算未到位，影響層面將相當大。

公路局長林福山坦言，若相關票收無法入帳，恐衝擊客運業者資金調度，進一步影響TPASS是否能持續販售。目前除金門、連江外，其餘20個縣市皆有發行TPASS，使用人次最高的北北基桃，中央補助占比也超過一半。

地方政府有能力代墊嗎？

王義川7日出席記者會時指出，TPASS由中央補貼票價差額，目前僅靠地方政府與運輸業者先行支撐，絕非長久之計。他直言，基隆、桃園財政有限，連雙北都得開會討論如何因應，「四個縣市政府能撐多久？」並反駁在野黨所稱的危言聳聽，強調每名通勤族平均約有1,200元補助，一旦中斷，勢必轉嫁到乘客或業者身上。

王義川呼籲，國防、交通與公共服務都仰賴預算正常運作，藍白立委應儘速讓總預算進入審查，否則不只TPASS受衝擊，連TPASS 2.0常客優惠與長者回饋方案，也都難以落實。

