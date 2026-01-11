TPASS恐斷炊！北市交通局估「撐到5、6月」 1280月票不回歸

115年度中央政府總預算卡關，基北北桃四縣市共同推動的公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS面臨經費短缺危機。台北市交通局長謝銘鴻表示，現有TPASS餘款加上四市自編預算，預估僅可支應至5月或6月，且1280月票不會恢復，將持續維持1200月票價格。

台灣有許多人通勤使用TPASS。（圖／資料照）

謝銘鴻指出，四市公共運輸平台代表、運輸業者及專家學者將於12日上午10點在松德大樓召開「公共運輸發展平台工作小組會議」。他提到副市長林奕華曾說明，由於中央總預算尚未通過，原先地方與中央整合的補助款大水庫，目前僅能仰賴四市地方政府預算支應，實際可支應時間仍需與業者討論後才能完整確認。

立法院院會。（資料照／中天新聞）

12日會議預計將有四市首長、四市公共運輸平台小組成員等共計10餘位代表出席。針對民眾關心月票價格是否調漲，謝銘鴻明確回應將維持1200月票，目標是不讓民眾中斷使用TPASS，並期盼中央補助款能儘速撥付。

