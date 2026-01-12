TPASS恐斷炊 基北北桃交通首長開會決議 由地方籌資代墊

基北北桃4市交通局處首長12日至台北市公運處開會因應TPASS 1200月票恐斷炊問題。北市交通局長謝銘鴻（左二）轉述4市共識，強調會延續這項政策，補貼款由地方政府代為籌資代墊，並期盼中央要盡力溝通協調，提出應變計畫，讓服務不要中斷。（徐佑昇攝）

外界憂心中央政府總預算卡關，恐讓TPASS基北北桃4市的1200月票斷炊，基北北桃4市交通局處首長12日至台北市公運處開會因應，經1個半小時會議後，北市交通局長謝銘鴻轉述4市共識，強調會延續這項政策，補貼款由地方政府代為籌資代墊，4市也共同期盼，中央要盡力溝通協調，提出應變計畫，讓服務不要中斷。新北市交通局長鍾鳴時表示，很遺憾中央沒告知地方應如何因應，僅表示剩餘款不得支用，過去產生利息要繳回，將持續與中央溝通。

謝銘鴻表示，TPASS公共運輸屬於中央和地方政府共同重大政策，應該考量民眾福祉優先，為了落實重大政策，補貼款用地方政府來代為籌資代墊。他強調此為攸關通勤民眾重要政策，基北北桃4市共同期盼，中央要盡力溝通協調，提出應變計畫，讓預算早日通過，服務不要中斷。

地方代墊能夠因應到何時？以及若中央預算遲未撥付，1200月票費用是否增加？謝銘鴻回應，初估代墊款項可到5月底、6月初，但仍要看運量變化，目前不考慮增加費用這個選項，相信短期內不管事中央行政院、立法院會有短期方案。

媒體詢問，若取消1200月票，民眾的平均交通成本？謝銘鴻說，依照去年運作的結果顯示，平均1名通勤族每月交通成本約為2100元，目前定期票價1200元，因此可能會多花900元。

謝銘鴻強調，今日和軌道業者、國道客運業者與會，業者也支持地方政府以預算先行支應，讓重大民生政策不要中斷、民眾福祉也不要損失。

鍾鳴時則表示，希望在中央預算還沒審核通過前，中央能告知地方局處後續因應計畫，但很遺憾，中央政府各機關只有告知地方剩餘款不得支用，過去產生利息要繳回，所有的計畫是核定，必須要持續向前因應推動，只有收到這些正式通知。

基隆市交通處長陳耀川表示，基隆市每天11萬通勤人口，因此TPASS相當重要，稍早4市首長平台的共識，就是全力支持，讓通勤族權益不影響；基隆市的部分，自籌款會全力支持。

桃園市交通局副局長熊啟中則表示，基北北桃定期票券是重大政策，桃園市重視維持民生議題，4市會盡量維持公共政策延續，期盼中央預算完成，不要讓民眾受到影響。

