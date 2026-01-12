Tpass恐斷炊！新北編列11億撐5個月 籲中央速撥款

北北基桃四縣市今（12）日召開公共運輸發展平台會議，針對Tpass月票討論。（圖／新北市交通局）

因中央總預算未審過，Tpass交通月票恐陷入斷炊危機。北北基桃四縣市今（12）日召開公共運輸發展平台會議，針對Tpass月票討論，會後新北市交通局強調今年度預算已編列11億作為地方負擔款，預計能支撐5至6月，並呼籲中央盡速明確決定挹注地方，共同維持TPASS政策延續穩定運行。

新北市交通局長鍾鳴時指出，TPASS基北北桃1200定期票自民國112年7月上線至今，已成為民眾通勤、通學所仰賴，去年平均每月購買人數更已達55萬人，自上路以來累計服務超過13億人次。

鍾鳴時指出，新北市府今年度預算己編列11億元專款撥補定期票公共運輸業者，經今日基北北桃公共運輸發展平台會議討論，為落實此重大政策，仍以地方政府先行籌資代墊，推估可支撐5至6個月左右。

鍾鳴時表示，在中央尚未撥付地方補助款之際，對於上年度的剩餘款，應允予繼續延用，以確保TPASS服務不中斷，強調政策的連續性與穩定性是公共服務的基礎，TPASS為中央推出攸關全國通勤民眾的重要民生政策，中央應盡力溝通協調，提出應變計畫，與地方政府共同守護通勤族權益，讓TPASS公共運輸定期票永續經營。

鍾鳴時指出，Tpass已核定115年至118年計畫，希望中央政府有應急計畫，或是要地方政府先做「不用怕」，但中央至今都沒有表態，強調補助不是給地方政府而是民眾，地方政府只是轉手，中央與地方應該一起努力想辦法。

