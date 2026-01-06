TPASS恐斷炊！林楚茵點名36藍委：你們是忘記了還是害怕想起來？

記者楊士誼／台北報導

因總預算持續卡關，TPASS通勤月票恐面臨斷炊風險，北北基桃四縣市也預計12日將開會討論。（圖／品牌業者提供）

因總預算持續卡關，TPASS通勤月票恐面臨斷炊風險，北北基桃四縣市也預計12日將開會討論。民進黨立委林楚茵今（6）日直言，卡住撥款的不是中央政府而是藍白立委，更點名36位藍營區域立委「你們是忘記了，還是害怕想起來？」她也表示，選民投票讓他們當立法委員，不是要他們懲罰人民，還讓同黨籍縣市長受苦，「趕快付委審查、通過總預算啦！」

林楚茵直言「補助被藍委卡關，藍白快審預算」，她表示，上週五是2026年第一次院會，藍白還是卡著2026年度總預算，不肯付委審查。眼看TPASS補助將斷炊，各縣市紛紛自找財源，藍營首長還呼喊中央儘快撥款，但根本搞錯對象。「卡住撥款的不是中央政府，是藍白立委！」先不管民眾黨8席不分區，國民黨籍區域立委至少還有36席，「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

林楚茵也點名個縣市的藍營立委，「讓大家看清楚是哪些人不審總預算、卡住TPASS撥款」：

台北市：王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆

新北市：洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔

桃園市：牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華

台中市：顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣

新竹縣：徐欣瑩、林思銘

苗栗縣：邱鎮軍

彰化縣：謝衣鳯

南投縣：馬文君、游顥

雲林縣：丁學忠

花蓮縣：傅崐萁

台東縣：黃建賓

基隆市：林沛祥

新竹市：鄭正鈐

金門縣：陳玉珍

連江縣：陳雪生

林楚茵直言，這36席區域立委，選民投票讓他們當立法委員，不是要他們懲罰人民、卡住民眾權益，還讓同黨籍縣市長受苦哭哭，「趕快付委審查、通過總預算啦！」

