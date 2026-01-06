TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼又來了 彭一書反嗆發廢文：藍應速審總預算

即時中心／顏一軒報導

行政院已於去（2025）年8月29日將今年度中央政府總預算案函送立法院，但迄今依舊尚未付委審議，外傳攸關通勤族權益的「TPASS定期票」預算恐怕會於3月斷炊、2月起民眾將拿不到搭車優惠，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻今（6）日批評，這根本是「狼又來了」的老戲碼，是赤裸裸的政治操作與恐慌行銷，而北北基桃4市會於12日開會研議對策，她更質疑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也在欺騙。對此，民進黨新北市議員彭一書晚間反擊，江發言人與其有時間發廢文，不如花點心思說服新北的藍委趕快審總預算。





江怡臻指出，類似說法去年就已出現，當時經多方澄清證實並非事實，如今民進黨再度炒作相同謠言，完全無視地方政府早已建立的因應機制，只為製造社會焦慮、轉移中央執政失能的焦點。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻。（圖／江怡臻議會辦公室提供）

她強調，北北基桃四市已明確規劃於12日召開會議研議對策，地方政府早有共識，為避免公共運輸政策中斷，研議地方先行以原本就要負擔的預算先行編列，維護民眾搭車權益，確保運輸服務不會中斷。

江怡臻同時在臉書質疑，民進黨不要再用老招，就算要騙，老百姓難道不值得你們認真一點，想點新哏來騙嗎？請教蘇巧慧，妳也要騙嗎？妳也要造謠嗎？

而新北市長侯友宜今日視察捷運中和光復線（新北市段）可行性研究規劃路線受訪時表示，新北將先行編列約11億元地方預算，全力確保市民持續享有搭車優惠。對此，江怡臻直言，「市府都已經把話說得這麼清楚了，民進黨還要繼續騙，是把市民當成聽不懂嗎？」

新北市長侯友宜（中）今早受訪。（圖／新北市政府提供）

對此，彭一書回嗆，「怡臻發言人 這樣不是發文打臉自己的黨嗎？不就是因為國民黨杯葛中央政府總預算，讓『TPASS』中央補助即將斷炊，各地方政府才要開會討論對策嗎？」

彭一書又批，「議員與其有時間在這裡發廢文，不如花點心思說服新北的國民黨委員趕快審總預算，讓中央補助可以快點下來，讓地方政府不用再自己墊，別鬧了好嗎？」











