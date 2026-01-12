TPASS恐斷炊 羅智強：罪魁禍首是賴總統

國民黨團書記長羅智強。(記者林欣漢攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕在藍白杯葛下，今年度中央政府總預算案持續在立院卡關，國民黨團書記長羅智強今日表示，總預算的延宕，罪魁禍首就是賴清德總統，他只要對軍警公教有顆柔軟的心，按照立法院通過的法律編列預算，總預算就能審查了，卡住總預算的是賴總統。

對於是否依照預算法，先通過TPASS、生育補助等部分新興計畫預算？羅智強指稱，按照預算法規定，針對新興、急迫的計畫，行政院本來就能提案請立法院通過同意動支，「行政院到現在提案了沒有？如果賴總統、行政院真的這麼關心TPASS、生育補助等部分新興計畫預算，可能斷炊、無以為繼，為何沒有按照預算法提案，希望這些新興計畫預算先行動支？沒有做代表根本不想做，就是想為大罷免2.0的預算造謠鋪路」。

羅智強還說，民進黨政府擺爛沒關係，國民黨、民眾黨已經在會商，對於新興、急迫的計畫，兩黨會研究找出方法。還是勸賴總統回頭是岸，只想造謠卻不顧預算，不編列立法院通過的預算，叫做非法預算；不提可以按照預算法同意動支的新興計畫提案，叫做擺爛，兩個方法都不做，就是要為造謠添柴火，相信國人的眼睛是雪亮的，藍白會討論出一個負責任的做法，既然賴清德只想當擺爛總統，國家的需要就由在野黨一起來承擔。

對於民眾黨主席黃國昌昨突然出訪美國華府，羅智強表示，藍白一直保持會商及溝通，只要溝通完成就會有一致的行動出來，對於黃國昌訪美給予高度祝福，台美關係非常重要，民眾黨與美方的溝通，國民黨樂觀其成。羅強調，相關預算的問題，國民黨有自己的立場，與民眾黨保持密切的溝通與合作，雙方會建立在一定的共識下，採取共同的行動。

