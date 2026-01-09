TPASS恐斷炊？蔣萬安謝藍黨團力挺：保住百萬通勤族權益

蔣萬安今出席北投區115年度市長與里長有約活動。（邱芊攝）

115年中央政府總預算仍卡關，國民黨團預計於9日院會提案，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，其中包含TPASS通勤月票等部分政策先行付委審查。台北市長蔣萬安9日謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的日常需求，市府也會努力讓服務不中斷。

台北市副市長林奕華昨表示，北北基桃4縣市已自編預算因應，在中央撥補相關經費前，TPASS絕不會中斷，而且現有的經費可以支撐到5、6月。

蔣萬安今出席北投區115年度市長與里長有約活動時，被問及國民黨團預計於9日院會提案，讓總預算就算未審畢，新興計畫只要經立院同意即可動支，其中包含TPASS通勤月票等部分政策先行付委審查。

蔣萬安回應，他要謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的日常需求，台北市政府也會努力讓服務不中斷。

