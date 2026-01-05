TPASS恐斷炊？蔣萬安：北市努力確保服務不中斷

台北市長蔣萬安。(本報資料照）

115年中央政府總預算遲遲未進立法院審議，恐影響大批通勤族使用的通勤月票TPASS。北市交通局透露，現在每2天就要撥款一次給運輸業者，目前只能用去年的剩餘預算撥付，預估只能撐到1月底。台北市長蔣萬安5日回應，台北市一定會努力確保市民的權益，讓服務不中斷。

TPASS自2023年上路迄今，深獲各縣市通勤族好評，然而第一期2023年到2025年編列的預算已經到期，第二期2026年到2029年的363.8億元，尚未通過立法院審議，恐影響全國每個月通勤族約98.2萬人。蔣萬安表示，還是希望行政院好好的跟立法院來溝通，台北市一定會努力確保市民的權益，讓服務不中斷。

更多中時新聞網報導

NEXZ新年首場獻台粉 預告有特別舞台

火災難滅 光電隱形危機悶燒中

王心凌揪機器人表演 吳克群新年獻新歌