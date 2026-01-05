TPASS恐斷炊 蔣萬安：服務不中斷

中央總預算卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，影響全台近百萬名通勤族權益。（本報資料照片）

中央總預算至今仍卡關，TPASS通勤優惠方案恐面臨斷炊危機，影響全台近百萬名通勤族權益，台北市交通局每2天就要撥款給運輸業者，經費預估只能撐到1月底，市長蔣萬安5日強調「一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」北市議員曾獻瑩透露，TPASS月票今年北市需分擔30多億元，一半中央補助、另一半北市自籌，基北北桃12日將聯合舉辦「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續如何維持補助。

通勤族擔心少了中央補助會影響TPASS基北北桃1200元月票運作，蔣萬安昨表示，還是很希望行政院與立法院好好溝通，並強調台北市一定會努力確保市民的權益，讓服務不中斷。交通局說，目前僅能動用去年剩餘預算，證實只能支撐到1月底。

曾獻瑩昨表示，基北北桃TPASS月票1年約需60幾億元預算，由4縣市分攤，因台北市運載量相對較高，因此約負擔總預算的一半；去年總預算約63億元，平均1個月用掉5億餘元，去年預算目前結餘僅剩7億多元，大概只夠撐到今年1月底。

他指出，今年預算台北市大概需分攤30.22億元，其中會向中央申請補助15.55億元、北市自籌14.67億元。北市議會交通委員會預計1月底前會審議通過預算，會先啟動自籌部分的14.67億元，確保政策不中斷、保障民眾權益，預估可撐到3月。

曾獻瑩另透露，基北北桃12日會舉辦「公共運輸發展平台工作小組會議」，討論如何維持後續補助，呼籲中央該給地方的錢趕快給，不要影響民眾交通權益。