TPASS恐斷炊！藍白挑38項預算先放行審查 綠委批：放毒又想當好人

藍白卡關總預算，卻先挑出其中38項新興計畫放行審查，綠營批把審預算當自助餐。（鏡報李智為）

藍白數度聯手封殺今年度的中央政府總預算案，眼看TPASS通勤月票等民生預算將受影響，藍白今（16日）在立法院提出38項新興計畫、共718億元預算先審查，透過人數優勢逕付二讀、交付協商。然而綠營堅持應該審查總預算，批藍白自己放了毒又想當好人，把人民當乞丐，敲碗才給這718億元預算。

總預算為何卡關？藍白批行政院違法

行政院去年送出的中央政府總預算案被藍白聯手7度封殺，至今仍未審查。藍白要求行政院應將軍公教加薪等預算編入，但政院認為該修法未經協商，有違憲之虞，應等憲法判決再決定是否編列。雙方持續僵持，眼看總預算持續卡關恐讓TPASS等民生補助斷炊，藍白今在立法院院會提案，針對TPASS、生育補助等38項新興計畫，總金額共718億元，建請立法院同意先行予以動支，隨後在藍白人數優勢下逕付二讀。

綠堅持應審總預算 鍾佳濱批藍白把人民當乞丐

民進黨團在表決時堅持反對，要求應該審總預算，黨團幹事長鍾佳濱指出，藍白列出718億元的項目認為是民生急迫，但還有2,274億元的計畫項目不審，直問到底哪一項不急迫、哪一項不關係到民生？

民眾黨立委張啟楷說「解鈴還須繫鈴人」，鍾佳濱則舉《白蛇傳》故事為例，批藍白一邊放毒，一邊又要當許仙裝好人，不審2,992億元預算、只拿718億元，讓人民像乞丐一樣先敲碗才給，另外2千多億沒敲碗就不給嗎？

藍綠今在立法院會中針對預算問題再次交鋒。（鏡報李智為）

又在最後一刻拿出提案 吳思瑤酸藍白審預算當自助餐

綠委吳思瑤也批藍白又是在最後一刻才突襲黑箱，表決前15分鐘才拿出提案內容，讓大家最後在台下手忙腳亂計算題的預算內容。藍白到現在都不讓總預算付委審查，還在裡面挑三揀四，指挑自己想吃的，批藍白將審預算當成吃自助餐。吳思瑤也說，藍白想放行718億元預算，結果提案項目表也是像民眾黨黃國昌最愛罵的「只有薄薄2、3頁」，怒斥根本是擺爛，重申應該審查總預算。

