TPASS悠遊卡購卡補助別錯過！悠遊付APP靠卡領取100元秒入帳

記者李鴻典／台北報導

悠遊卡公司提醒，凡購買TPASS1.0悠遊卡的民眾，皆可領取交通部公路局補助的100元購卡金，已購卡的民眾別錯失自身權益，儘速完成登記後，最晚須於12月31日前靠卡領取！為讓民眾輕鬆、快速拿到回饋金，悠遊卡公司於悠遊付APP推出「靠卡領回饋金」功能，只需透過手機，將悠遊卡輕靠感應，即可快速完成領取回饋金。

悠遊卡提醒民眾：TPASS1.0悠遊卡購卡補助100元、TPASS2.0常客回饋金，別忘了靠卡領取。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司表示，購買TPASS1.0悠遊卡的民眾，可領取交通部公路局提供的100元購卡補助，還有2.6萬人尚未登錄申請，此外，TPASS2.0常客回饋金還有7.1萬人尚未靠卡領取，悠遊卡公司提醒，別忽略自身權益，記得儘快靠卡領回饋金。

悠遊付APP「靠卡領回饋金」教學步驟

悠遊卡公司表示，悠遊付APP「靠卡領回饋金」功能自9月上線以來，已吸引逾22,000人次使用靠卡領回饋金。

只需開啟手機上的悠遊付Easy Wallet APP，進入「悠遊卡加值機」，將超級悠遊卡輕靠於手機背面上方，即可隨時隨地領取TPASS2.0常客回饋金(TPASS2.0卡面樣式為2個綠圈)或領取交通部公路局補助的100元購卡金，回饋金秒入帳，提升整體使用便利性。

除可透過最便捷的悠遊付 APP「靠卡領回饋金」功能領取外，TPASS 2.0常客回饋金或購卡金也提供實體通路領取，使用者可持已完成登錄的悠遊卡前往統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商及美廉社等指定通路，以靠卡方式領取回饋金。悠遊卡公司也提醒民眾，請儘早完成領取，別讓回饋金與自己擦身而過。

另，第三方支付品牌藍新金流宣布攜手Visa及Mastercard，成為全台首家同時支援兩大國際卡組織「Passkey無密碼支付驗證」的第三方支付業者，正式告別簡訊驗證（OTP）時代。

藍新金流為全台首家同時支援Visa與Mastercard 「Payment Passkey」的第三方支付業者。（圖／藍新金流提供）

藍新強調，以Passkey無密碼支付打造三大優勢，協助商戶終結流失訂單痛點、有效提升交易成功率，且消費者可刷臉秒付、告別簡訊驗證碼詐騙，與電商業者共同攜手打造完善的線上支付新標準。

市場數據顯示在線上支付交易時，約有二至三成之訂單因3D Secure驗證失敗而流失，消費者常因收訊不佳的簡訊延遲、以及國外收不到簡訊而放棄購買，或是在切換應用程式中跳轉失敗，綜上原因導致無法完成交易，直接影響電商與品牌商戶的營收，造成支付體驗破碎化的問題。

「藍新金流」發現支付流程面臨的障礙，深度整合Visa與Mastercard兩大「Payment Passkey」解決方案，將無密碼支付驗證機制直接納入刷卡授權流程，商戶只要透過「藍新金流」單一介面完成串接，即可一次導入國際主流的無密碼支付基礎建設，大幅提升交易效率與成功率。

