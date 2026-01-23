TPASS成朝野攻防籌碼？蔣萬安向中央喊話：應與立法院理性溝通

中央總預算案持續僵持不下，國民黨團與民眾黨團聯手提出包含TPASS通勤月票在內的38項新興計畫動支案，總額高達718億元，並在藍白人數優勢下逕付二讀交付協商，然而行政院對此持保留態度，認為預算仍需經過完整審查程序。對此，台北市長蔣萬安今（23）日發聲呼籲，行政院應與立法院理性溝通，化解行政立法僵局。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

立法院國民黨團與民眾黨團聯手提案，將TPASS行政院通勤月票、勞工保險生育給付、少子女化對策計畫等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計約718億元。在藍白兩黨人數優勢下，該案已逕付二讀進入協商階段。

行政院放話總預算正式審議過程中，新興預算可能被刪除。（圖／資料照）

行政院則對此表達不同意見，強調預算仍需經過完整審查程序，必須明確使用範圍與金額，以避免造成公務員執行上的為難。行政院指出，未來在總預算案正式審議過程中，相關預算也有可能被刪除，因此政院希望每一筆預算都應該被實質審查後，才能實質動用。

蔣萬安今天上午赴大安區公所參加「與里長有約」活動，針對718億元新興計畫預算，以及行政院認為審議之後還有可能再刪除的說法，蔣萬安受訪時表示，他再次強調，現在行政立法之間的僵局，行政院還是必須要好好坐下來理性和立法院溝通。

