TPASS捲政治攻防 何志偉：刷的不是月票，是一家人的日常

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

中央政府總預算卡關，基北北桃通勤族TPASS月票1200元恐斷炊，四市交通局長緊急開會，決議補貼款先由地方政府代墊。身為TPASS原始提案人，總統府副秘書長何志偉今天在臉書發文，直言不忍心看到通勤族因為預算問題，通勤成本暴增。他強調TPASS是一整個家庭生活節奏的關鍵樞紐，如果TPASS消失，不只少一張月票，是很多家庭的生活節奏被打亂。

何志偉在臉書發文直言，若TPASS 消失，他不忍心看到通勤族因為預算問題，連帶通勤成本暴增。（圖／翻攝自何志偉臉書）

何志偉回顧，當初推動TPASS，出發點非常單純，就是不要讓每天努力工作、撐起家庭的通勤族，被高昂交通費「懲罰」。他指出，TPASS的意義，早已超越單純補貼車資，它同時連結到淨零排放的低碳交通政策，鼓勵民眾多搭大眾運輸，減少私人運具使用；TPASS不僅是省預算，更涉及淨零排放（低碳交通）與世代正義（減輕租屋通勤負擔），這正是青年世代最關心的議題。

廣告 廣告

目前TPASS的中央補助預算，卻因立法院預算審議延宕，遲遲無法順利付委、審查，導致政策前景出現不確定性。何志偉直言，TPASS被捲入政治攻防，成了角力的籌碼，真正承擔後果的，卻是每天清晨擠在月台、站在公車站牌前的通勤族。

中央總預算卡關，TPASS月票恐斷炊。TPASS提案人、總統府副秘書長何志偉在臉書發文認為民眾福利須擺第一，不能犧牲通勤族的權益。（圖／翻攝自何志偉臉書）

何志偉指出，面對不穩定的中央預算審查進度，北北基桃四市已達成共識，認定TPASS是中央與地方共同承擔的重大民生政策，民眾福祉必須擺在第一位。地方政府願意先行籌資、代墊補貼，避免服務中斷，確保通勤族權益不被犧牲。

不過，何志偉直言：「卡住TPASS 的，不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單。」他呼籲，預算審議不該淪為政治對抗的工具，更不該拿民生政策當籌碼。

「每天早上那一聲『嗶』，刷的不只是月票，而是一個家庭準時上班、準時回家的日常。」何志偉強調，這一聲，不能刷不過，他會繼續站在通勤族這一邊，也呼籲立法院請回到民生，審預算吧。



更多FTNN新聞網報導

將舞台留給孩子 何志偉現「父母官」氣勢

「志偉戰隊」成形 桃園市長綠營布局「母雞效應」發酵

政策源於生活 何志偉：讓政治回歸生活，讓民眾意見展現價值

