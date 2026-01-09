TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲強力反擊並三問林國漳

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳籲立法院趕快審議中央總預算。（林國漳提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

今年度中央總預算在立法院未審，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳九日召開記者會表示，TPASS預算無法到位，一旦斷炊，通勤族每月交通支出將大增五千元，衝擊青年與基層家庭生計；爭取國民黨內宜蘭縣長提名的立委吳宗憲反擊，不要為了選票刻意帶風向倒果為因。

林國漳在記者會現場請來通勤族呂姓青年試算，他每天搭客運往返宜蘭與台北，單程一百五十五元，每月二十二個上班日，來回要花六千八百二十元，現行一千八百元月票方案若沒了，每個月要多付五千零二十。

林國漳九日偕同宜蘭縣議會民進黨團總召陳文昌議員、議員林佩螢、呂惠卿、謝燦輝等人召開記者會，強烈要求立法院儘速通過總預算案。

林國漳指出，行政院去年八月就核定「TPASS 115-118年執行計畫」，預算就卡在立法院，若縣款用完，3月底恐面臨斷炊危機，屆時通勤族每月交通支出將激增五千元，影響上萬通勤族權益，呼籲各黨派應回歸民生，盡速審議。

吳宗憲指出，解鈴還須繫鈴人，請綠營向總統兼黨主席賴清德發聲，在面臨兩岸開戰一觸即發、眼前還有飛官因演訓失事搜救中，提升軍人待遇是必須且應該要做的事，請中央政府依照國會三讀的法律來幫軍人加薪。

吳宗憲反批林國漳為何只幫民進黨說話？他三問林國漳，指林是行政院顧問，鳳凰颱風重創宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山、五結、壯圍等地，約四千九百戶居民受災，為何中央的災民補助金遲遲未到？國軍中有很多宜蘭子弟兵，沒日沒夜保衛家園，為何不願支持軍人加薪？財劃法修法後讓宜蘭增加一百二十八億的經費，為何不願意讓宜蘭增加預算來做更多事？為了宜蘭可以更好，請林努力向行政院爭取。