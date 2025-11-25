TPASS新制12月上路！最高30%常客優惠回饋 開放電子支付累計

【記者莊偉祺／台北報導】TPASS2.0常客優惠最新統計回饋逾3822萬元，公路局宣布，自12月起再推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線可享最高30%乘車金額回饋，並同步開放電子支付。

公路局表示，日前交通部為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，自今年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸（市區公車及公路客運）達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，也針對已有常客優惠軌道運輸（台鐵、北捷及新北捷運）分別加碼提供2%回饋，截至11月12日統計已有26.5萬人完成記名登錄，114年2至9月累計約1656.7萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3822萬元。

經公路局分析，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件（11次）。為照顧中長途旅運需求，自12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對西部70公里以上及東部國道客運路線共91條路線設計較易達成回饋門檻，每月搭乘2次即可享回饋。

以7513路線台北市—高雄市為例，每月搭乘2次可回饋241元（每次803元×2次×回饋15%），每月搭乘4次可回饋964元（每次803元×4次×回饋30%）。同時，為避免異常交易行為如代購多張車票、大量退票等，恐影響客運業者營運及民眾回饋公平性， 12月起也將增訂每月每卡回饋上限2500元。

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件外，也同步開放電子支付（悠遊付、iPASS MONEY、icash pay）納入累計回饋，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員， 12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可至公運常客優惠平台（ https://tpass.thb.gov.tw ）點選進入各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，自12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額，並於次月25日起至4大超商櫃台由店員協助、北捷各站（悠遊卡售卡加值機）或票證公司APP靠卡領取回饋。

