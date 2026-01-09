TPASS斷炊宜蘭通勤族每月負擔增5000元 林國漳：藍白快審總預算

林國漳（左三）呼籲藍白快審總預算。 圖：林國漳辦公室提供

[Newtalk新聞] 今年度中央總預算至今尚未審議，TPASS計畫恐無法延續。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（9）日表示，行政院早已核定TPASS續行計畫，如今卻因政治杯葛導致預算無法到位，若縣款用罄，三月底恐面臨斷炊危機，屆時通勤族每月交通支出將激增5,000元，嚴重衝擊青年與基層家庭生計。他說，請相關政黨停止無理杯葛，儘速審議總預算，不要讓勤奮的通勤族成為政爭下的犧牲品。

林國漳今偕同民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌、議員林佩螢、呂惠卿、謝燦輝召開記者會，強烈要求立法院儘速通過預算。

林國漳表示，行政院早已於114年8月8日核定「TPASS 115-118年執行計畫」，展現中央支持交通平權的決心；然而，目前這筆預算卻卡在立法院，導致地方執行面臨風險。他呼籲，宜蘭人每日跨縣市通勤非常辛苦，TPASS補助至關重要，請相關政黨停止無理杯葛，儘速審議總預算，不要讓勤奮的通勤族成為政爭下的犧牲品。

20多歲的青年通勤族呂先生現身說法，並指，以每日搭乘客運往返宜蘭與台北計算，單程155元，每月22個上班日來回需花費6,820元。對比目前的1,800元月票方案，一旦預算斷炊，他每個月要多支付 5,020 元。他無奈表示，「對於剛出社會的年輕人來說，5,000元可以做很多事，現在卻要我們多掏這筆錢，只因為預算卡關？」

民進黨宜蘭縣議會黨團則將矛頭直指藍白陣營，藍白立委一方面積極爭取宜蘭縣長參選門票，口口聲聲說要建設宜蘭、愛護縣民，結果回到立法院卻放任黨團杯葛總預算，這完全是自相矛盾。議員們怒批，難道在藍白立委眼中，政黨利益比通勤族的飯碗還重要嗎？請相關立委停止無理杯葛，別為了政治鬥爭，回頭讓宜蘭通勤族成為首當其衝的犧牲品。

林國漳與黨團最後強調，若總預算遲不通過，僅靠地方經費支撐，最快三月底預算就會枯竭。他呼籲各黨派應回歸民生、儘速審議，守護宜蘭萬名通勤族的交通基本權。

