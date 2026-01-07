TPASS斷炊懲罰150萬通勤市民？她喊話：蔣萬安快打給五藍委！

記者李鴻典／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培今（7）天指出，藍白卡總預算恐讓基北北桃TPASS斷炊，為政治操作懲罰150萬通勤市民；她說，台北市長蔣萬安寧願開會炒聲量，卻不願和自家立委溝通！

簡舒培表示，中央總預算持續被藍白杯葛，連帶影響多項民生福利，攸關通勤族權益的公共運輸定期票「基北北桃都會通」TPASS更是遭受重大衝擊，連資源最多的台北市，現在也因為總預算還沒過、中央補助無法撥付，只能用去年的剩餘款苦撐，預估只能撐到1月底！

藍白為政治操作，犧牲基北北桃150萬通勤市民權益！簡舒培說明，2025年，TPASS每月銷售量約55到60萬張，代表至少超過50萬民眾固定使用。另外，基北北桃TPASS「每日」平均使用約150萬人次，補助支出約1700萬元，撐起整個大台北生活圈的公共運輸。

根據台北市交通局資料，2025年TPASS的經費裡，初步估算中央及地方補貼款約63億，其中中央分攤55%、約35億元、地方分擔45%、約28億，台北市則分攤約14億元。

現在中央總預算遭藍白惡意杯葛，2026年都上班幾天了，今年的總預算案竟然連付委審查都沒辦法，這也導致中央補助款無法撥付，基北北桃只能用去年的7億剩餘款先行支應TPASS。

簡舒培表示，依照過去每月約5億1,000萬元的補助支出，TPASS只能撐到1月底就會斷炊，衝擊的絕對不是可以有司機載著上下班的蔣萬安，而是基北北桃的通勤族荷包和交通權益。

請蔣萬安告訴台北市民，TPASS政策要持續下去，這每天1700萬的補助缺口誰來負責？是蔣萬安要出？還是從國民黨黨產支付？總不會要市民或運輸業者自行吸收吧？！

呼籲台北市五藍委別卡總預算，對蔣萬安真的這麼難？簡舒培也說，回到最核心的問題：TPASS為什麼面臨斷炊？不就是國民黨跟民眾黨在立法院預算會期不想審預算，反而忙著推「福國民黨、利民眾黨」的各種荒謬違憲法案，刻意杯葛中央總預算，導致總預算遲遲無法付委審查、補助無法撥付？

台北市有五個國民黨立委，作為台北市長，蔣萬安不能整天只會喊「希望中央溝通」，卡預算的關鍵就是國民黨立委，蔣萬安想解決TPASS斷炊窘境，最有效率的辦法，不是找其他首長來開會炒聲量，而是趕快拿起你的手機，打電話跟同黨立委溝通，叫他們別再為了政治操作，犧牲基北北桃每日150萬人次通勤族的權益！

