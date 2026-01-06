TPASS斷炊 綠委籲蔣萬安：一通電話就pass

▲北北基桃首長下週一將研商TPASS補助斷炊。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白在立法院卡關中央政府總預算，導致地方TPASS補助恐在今年3月斷炊，對此北北基桃首長將在下週一開會研商如何解套，對此立委吳思瑤今（6）日喊話台北市長蔣萬安，提供一個更快的方法，不用再等一週，也不避大費周章開會，只要一通電話，遊說國民黨立委別再擋案，「解決TPASS，一通電話就pass！」

吳思瑤表示，蔣萬安下週一要召集北北基桃首長開會，研商TPASS受總預算影響就要斷炊，如何因應解套。認為蔣萬安急了，因為北北基桃通勤族，佔所有98萬通勤族的一半以上，衝擊最大。

吳思瑤說，提供蔣萬安一個更快的方法，不用再等一週，也不避大費周章開會，只要一通電話，遊說國民黨立委別再擋案，今天中午的程序委員會就可以列案排審總預算，不必捨近求遠大費周章，

一切迎刃而解，快又有效率，「解決TPASS，一通電話就pass！」

