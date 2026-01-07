TPASS斷炊？綠籲審總預算 藍酸情勒

基北北桃都會通（TPASS）補助可能斷炊。圖為搭乘台鐵的民眾經過TPASS通道。記者潘俊宏／攝影

今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的ＴＰＡＳＳ恐斷炊，地方自籌款墊付估最多撐到二月底。交通部公路局坦言，ＴＰＡＳＳ新一期計畫屬新興計畫，需立法院審核預算通過才能動支，目前沒有備案，預估一月底「各縣市都會遇到困難」。意指除金門、連江原本免費提供公共運輸服務外，本島廿縣市恐陷入斷炊困境。

民進黨立委王義川批評，總預算持續停擺將導致包括ＴＰＡＳＳ通勤月票在內的多項補助面臨斷炊風險，呼籲藍白立委盡速審查總預算，勿因政治對抗犧牲通勤族權益。國民黨立委賴士葆表示，行政院今年有總預算兩兆九千億元可以使用，應動用第二預備金給ＴＰＡＳＳ，不要動不動就情勒在野黨，漠視年輕人權益。

雙北市府預估ＴＰＡＳＳ通勤優惠方案年中恐面臨斷炊危機，本月十二日北北基桃四市交通局處將召開「基北北桃公共運輸發展平台工作小組會議」，討論後續執行細節。台北市長蔣萬安昨表示，最關鍵還是要呼籲行政院應該坐下來好好和立法院溝通。

根據公路局統計，ＴＰＡＳＳ定期票方案每月有六十九點八萬人次、ＴＰＡＳＳ 二點○常客方案每月卅七點九萬人次；中央補助經費需求部分，北北基桃每年需卅四點三億元、苗中彰投每年二億元、南高屏每年七點一億元、其他每年五億元。

由於今年度中央政府總預算遲未進入立法院審議階段，讓公路局面臨恐無經費補助ＴＰＡＳＳ的窘境。公路局長林福山說，前一期ＴＰＡＳＳ採特別預算方式，相關經費已於去年底屆期，即使有剩餘款依法也不得再動用；今年元月一日起，中央補助地方的ＴＰＡＳＳ經費，必須仰賴新一期計畫預算。

新一期計畫期程為二○二六年至二○二九年，整體核定經費為三六三點八億元，其中二○二六年度編列約七十五點二億元，目前仍在立法院待審中。林福山說，ＴＰＡＳＳ政策目前使用人數已接近一百萬人，若預算遲未能審議通過，將直接影響客運業者的現金流與營運調度，進而衝擊ＴＰＡＳＳ定期票是否能持續販售，因為業者仍需負擔每日營運成本與駕駛薪資。

