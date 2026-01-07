TPASS斷炊 衝擊150萬通勤族 綠議員轟蔣萬安：別甩鍋中央！快打給北市5藍委

藍白拒審今年總預算，衝擊150萬TPASS通勤族，蔣萬安喊話要行政院與立法院好好溝通，民進黨議員齊轟蔣萬安甩鍋作秀，快找北市5藍委放行總預算。 圖：取自顏若芳臉書

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨拒審今年中央政府總預算案，造成中央補助TPASS款項尚未撥入，衝擊大批通勤族權益。台北市長蔣萬安表示，希望行政院好好的跟立法院溝通，並說要跟基隆、新北、桃園市長商討對策。對此，民進黨議員齊轟蔣萬安甩鍋作秀，快找自家立委放行總預算，不要卸責推給中央。

民進黨台北市議員簡舒培今（7）日表示，藍白卡總預算，基北北桃TPASS恐斷炊，連資源最多的台北市，現在只能用去年的7億剩餘款苦撐，預估只能撐到1月底！請蔣萬安告訴台北市民，TPASS政策要持續下去，這每天1700萬的補助缺口誰來負責？是蔣萬安要出？還是從國民黨黨產支付？

她痛批，藍白為政治操作，懲罰基北北桃150萬通勤市民，蔣萬安寧願開會炒聲量，卻不願和自家立委溝通！台北市有5個國民黨立委，蔣萬安不能整天只會喊「希望中央溝通」，卡預算的關鍵就是國民黨立委，「趕快拿起你的手機，打電話跟同黨立委溝通，叫他們別再為了政治操作，犧牲基北北桃每日150萬人次通勤族的權益！」

許淑華議員直言，針對TPASS通勤月票，蔣萬安竟把焦點放在「行政院要和立法院好好溝通」，這樣的說法，對市民沒有幫助，只是在推卸責任；若中央補助需要立法院溝通，為什麼不先找台北市自己的5席立委？跨縣市市長通通找一輪，卻不要求自家立委負起責任，這樣的順序，本身就說明了政治算計大於市政擔當。

她強調，TPASS已經是「延續型」政策，TPASS 的使用者不是你們這些政客，而是每天辛苦上班、上課、通勤的市民與年輕人！「蔣萬安不要卸責推給中央！為什麼不敢喊支持中央預算？」

顏若芳砲轟，蔣萬安身為台北市大家長，不思向黨籍立委爭取預算，反而試圖透過四市平台轉移焦點、卸責給中央，根本就是把市民權益當成政治攻防籌碼，不知道是在裝傻還是害怕想起來？

顏若芳直言，中央總預算被藍白聯手卡在立法院，解決之鑰就在蔣萬安的手邊，根本無須勞師動眾找基隆、新北、桃園的市長開會，台北市現有5席國民黨籍立委，正是阻擋預算的始作俑者之一！「蔣萬別再捨近求遠、甩鍋作秀！快找北市藍委放行總預算」。

