TPASS會斷炊嗎？侯友宜掛保證：新北已編預算（示意圖／本報資料照片）

中央總預算卡關，有民眾擔憂行政院推出的TPASS通勤月票會斷炊，對此新北市長侯友宜表示，新北今年已編列相關預算，會跟北基桃的其他縣市一起共同面對，保障市民的權益在大眾運輸上不受任何影響。

針對12日北北基桃即將開會研商此事，以及是否就此事和新北市的立法委員溝通、拜託立委盡快審查預算，侯友宜表示，立委把關預算是他的職責，執政黨也有責任好好的去做好溝通，做好讓整個TPASS的預算能夠順利通過。

侯友宜表示，新北市其實已經做好準備，今年已經編列了相關的預算，我們會隨時讓我們的預算能夠通過以外，同時也會跟北北基桃大家一起共同面對，我們市民的權益，在大眾運輸上絕對不會受到任何的影響，這才是最主要的方向。

