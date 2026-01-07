TPASS月底斷炊？侯友宜喊「跟北基桃共同面對」：今年已編預算

侯友宜稱TAPSS已編預算，市民權益不受影響。資料照 新北市府提供



行政院通勤月票TPASS政策因藍白拒審中央政府總預算案，月底前恐斷炊，被視為重災區的北北基桃將研商對策。新北市長侯友宜今（7日）表示，今年已經編列相關預算，跟北基桃共同面對，確保市民權益不受影響。

交通部公路局長林福山表示，行政院通勤月票TPASS政策預計本月底之前的餘額就會用罄，若預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得由各縣市政府和交通業者自行墊付。

侯友宜今受訪表示，立委把關預算是職責，執政黨也有責任好好地去做好溝通，讓整個TPASS的預算能夠順利通過。

他說，新北市其實已經做好準備，今年已經編列了相關預算，同時也會跟北基桃大家一起共同面對，市民權益在大眾運輸上絕對不會受到任何影響，這才是最主要的方向。

至於台北市國中小營養午餐全面免費九月起實施，新北市暫不跟進。侯友宜說，新北市是六都人均預算最少的，但在每年補助營養午餐的經費，對弱勢的照顧已經達到13.5億，所有教育預算也是全國投入最多的，盼教育跟福利上，都能夠均衡，在這均衡底下，中央要有一個統一的做法，為教育的福利的部分不要有相對的落差，這是要做的方向。

