TPASS月票恐斷炊 藍議員籲中央儘速處理相關作業

115年度中央政府總預算審議仍在立法院膠著，恐衝擊TPASS通勤月票政策延續性。國民黨台北市議員曾獻瑩指出，若中央預算持續卡關，台北市TPASS經費恐僅能支撐至年中，將直接影響全國百萬名通勤族的交通權益，呼籲中央政府儘速處理相關預算作業。

TPASS通勤月票恐中斷。（圖／資料照）

曾獻瑩說明，今年台北市編列63億元TPASS預算，其中中央政府負擔55%、地方政府承擔45%。他強調，一旦中央預算審議持續延宕，確實將面臨年中資金短缺的困境，這項政策攸關民生且缺乏爭議性，應列為優先審查項目。

立法院仍未審議中央政府總預算。（圖／資料照）

針對預算編列方式的變化，曾獻瑩表示，民國112年至114年期間，TPASS經費係透過中央特別預算編列，即便總預算尚未完成立法程序，撥款機制仍可正常運作。然而自115年起，該項目改列入公務預算，依據相關法規必須等待中央總預算完成審查程序後方能撥付，作業流程與過往明顯不同。

曾獻瑩進一步呼籲，對於涉及民生且無爭議的預算項目，中央應優先完成審查作業，至於需要深入討論的政策項目，可依照既定程序另行處理，避免因預算卡關而損害通勤族的基本交通權益。

